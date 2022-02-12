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Korona Virüs Molnupiravir kime hangi hastalara verilecek?
Korona Virüs

Molnupiravir kime hangi hastalara verilecek?

Molnupiravir tüm korona hastalarına verilecek mi? Koronavirüs tedavisinde kullanılacak olan Molnupiravir ilacının kimler için hangi yaşa uygulanacağı merak konusu. Peki, Molnupiravir 18 yaş altı için kullanılacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-02-12 21:39:00 -
Molnupiravir kime hangi hastalara verilecek?

"Kovid-19 Erişkin Hasta Tedavisi Rehberi"nde değişikliğe gidildi. Peki, Molnupiravir ilacı kimlere kaç yaşa verilecek?

Molnupiravir kime hangi hastalara verilecek?

Kovid-19 tedavisinde kullanılan Molnupiravir adlı ilaç, tanısı PCR ile doğrulanmış, hafif-orta seyirli, semptomlarının ilk 5 gününde olan ve ağır Kovid-19'a ilerleme açısından yüksek riskli gruplardaki 18 yaşından büyük hastalar ile 65 yaş üstü tüm Kovid-19 hastalarında kullanılacak.

Bakanlığın Kovid-19'a ilişkin bilgilerin yer aldığı internet sayfasında yayımlanan "Kovid-19 (SARS-CoV-2 enfeksiyonu) Erişkin Hasta Tedavisi Rehberi" güncellendi.

Rehberde yapılan güncellemede, Molnupiravir adlı ilacın tanısı PCR ile doğrulanmış, hafif-orta seyirli, semptomlarının ilk 5 gününde olan ve ağır Kovid-19'a ilerleme açısından yüksek riskli gruplarda yer alan erişkin (18 yaş üstü) Kovid-19 hastalarında aşılama durumuna bakılmaksızın ve 65 yaş üzeri tüm Kovid-19 hastalarında kullanılması öneriliyor.

Yüksek riskli gruplar arasında, "primer immün yetmezlikleri bulunanlar, son 1 yılda kemoterapi almış solid veya hematolojik kanser hastaları, son 6 ayda radyoterapi almış kişiler, solid organ nakli yapılmışlar, kemik iliği nakli yapılmışlar, AIDS hastaları, son bir yıl içinde Rituksimab tedavisi alan ve halen tedavisi devam eden kişiler" yer alıyor.

Rehberde Molnupiravir'in kullanım dozu ve süresi, günde iki kez 800 miligram olacak şekilde belirtildi.

Molnupiravir'in hamilelerde ve çocuklarda kullanılmaması gerektiği belirtilerek, emzirenlerde ise ilacın kullanıldığı sürece ve son dozdan sonra dört gün boyunca emzirmeye ara verilmesi istendi.

Rehberde, Molnupiravir'in 18 yaşın altında olanlarda, hastaneye ağır Kovid-19 hastalığı nedeniyle yatırılanların tedavisinde, Kovid-19'un önlenmesi için temas öncesi veya temas sonrası profilaksi amacıyla da kullanılmaması gerektiği kaydedildi.

Molnupiravir nedir?

Lagevrio markası altında satılan Molnupiravir, belirli RNA virüslerinin replikasyonunu engelleyen bir antiviral ilaçtır ve SARS-CoV-2 ile enfekte olanlarda COVID-19'u tedavi etmek için kullanılır.Molnupiravir, sentetik nükleozid türevi N4-hidroksi sitidinin bir ön ilacıdır.

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