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Biyografi Molla Sadullah Toprak kimdir? Sadullah Toprak neden vefat etti?
Biyografi

Molla Sadullah Toprak kimdir? Sadullah Toprak neden vefat etti?

Allah dostlarından İsmail Fakirullah Hazretlerinin torunlarından alimi molla Sadullah Toprak, koronavirüse yakalanması sonucu hayatını kaybetti. Siirt’in Tillo ilçesinde ikamet eden molla Sadullah Toprak, Tillo mezarlığına defnedildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:53:00 -
Molla Sadullah Toprak kimdir? Sadullah Toprak neden vefat etti?

Bölgenni önemli kanaat önderlerinden biri olan Molla Sadullah Toprak, koronavrüse yakalanmıştı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabaha karşı vefat eden bölgenin saygın alim ve kanaat önderlerinden Molla Sadullah Toprak (89) ebediyete uğurlandı. Molla Sadullah Toprak'ın cenaze merasimine şehir içi ve dışından yüzlerce seveni katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Molla Toprak'ın naaşı, dedesi İsmail Fakirullah Hazretlerinin makamının yanında bulunan diğer torunları gibi değerli zatların da kabrinin bulunduğu mezarlıkta defnedildi.

Molla Sadullah Toprak kimdir?

Bölgenin etkin sima ve âlimlerinden olan Molla Abdulaziz Toprak'ın oğludur. 1931 yılında Siirt'in Tillo ilçesinde dünyaya gelen Toprak, medrese eğitimine küçük yaşlarda babasının yanında başlamıştır.

Dini ve fenni ilimlerde ihtisas sahibi olan Toprak, dedesinin adını taşıyan İsmail Fakirullah Medresesi'nde binlerce talebe yetiştirmiş ve topluma yüzlere âlim kazandırmıştır.

Dedesi İsmail Fakirullah Hazretlerine ait eserleri kendi evinde muhafaza eden Toprak, ömrünün son anına kadar gelen ziyaretçileri ağırlamış ve bu eserlerin tanınmasında büyük katkı sağlamıştır.

Alim olmasının yanında bölgenin kanat önderlerinden olan toprak, irşad vazifesini üslenmiş ve vefatına kadar ilme bir talebe gibi devam etmiştir. 

 

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