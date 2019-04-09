0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Moleküler gastronominin isim babası Hervé This Türkiye’ye geliyor

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, moleküler gastronomi kavramını ortaya çıkaran Fransız bilim insanı Prof.

09 Nisan 2019 Salı 13:12
Moleküler gastronominin isim babası Hervé This Türkiye’ye geliyor

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, moleküler gastronomi kavramını ortaya çıkaran Fransız bilim insanı Prof. Hervé This’i özel bir program ile İstanbul’da ağırlayacak.



Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, moleküler gastronomi kavramının ortaya çıkaran Fransız bilim insanı Prof. Hervé This’i özel bir program ile İstanbul’da ağırlayacak. Özyeğin Üniversitesi’nin 10’uncu yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenecek ’Nota Nota Pişirmek’ adlı etkinlikte yeni nesil moleküler gastronomi teknikleri, uygulamalı olarak öğrenciler ve sektörün ilgilileriyle paylaşılacak. 11 Nisan’da Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’nde düzenlenecek etkinlikte Hervé This, izleyiciler için özel bir gastroshow da sunacak. Etkinlikte, Türkiye’de ilk kez Özyeğin Üniversitesi’nde açılacak olan Gastronomi ve Tasarım Yüksek Lisans Programı’na ilişkin detaylar da paylaşılacak.



Prof. Dr. Hervé This kimdir?


Paris Ulusal Tarım Bilimi ve Araştırma Enstitüsü (INRA) Üyesi ve Fransız Bilim Akademisi Yemek Bilimi ve Kültürü Bölümü Akademik Direktörü Prof. Dr. Hervé This, gastronomiye getirdiği yenilikçi yaklaşımlar ve kimyasal bileşenleri kullandığı yeni nesil yemek pişirme yöntemleriyle tanınıyor. İmzasını taşıyan kitaplar ve uygulamalarıyla uluslararası çapta pek çok şefe ilham kaynağı olan Hervé This, moleküler gastronomiye getirdiği ve temel gıdaların bileşenler kullanılarak pişirilmesini sağlayan yenilikçi yaklaşımıyla dünyadaki gıda, enerji ve su krizi için de alternatif bir çözüm modeli sunuyor. Prof. Dr. Hervé This’in çalışmalarına göre yeni nesil pişirme yöntemleri ve kimyasal bileşenlerin mutfakta kullanılması, ürünlerin nakliye sürecinde meydana gelen gıda bozulmalarını engelleyeceği gibi, gıdanın ’çiftlikten çatala olan yolculuğu’ sırasında oluşacak yiyecek israfını da önleyebileceği belirtiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 13:12
  1. bilim
  2. sanat
  3. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Isparta’da 78 yetenekli öğrenci spora yönlendirme testinden geçirildi
    1. Isparta’da 78 yetenekli öğrenci spora..
    2. Abdülkadir bin Salih, Cezayir'in..
    3. Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
    4. Başkan Togar’a coşkulu karşılama
    5. Semih Terzi 15 Temmuz'da Genelkurmay..
    6. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    7. Alfa Romeo'dan sıfır faizli kredi..
    8. Aşkın Tören: “Başarı çıtasını..
    9. ERÜ Hastaneleri’nde “Dünya Parkinson..
    10. Borsa ilk yarıda yükseldi
    11. Trabzonspor, Bursaspor maçı..
    12. Polis Haftası’nda kan bağışı yaptılar
    13. Vali Çakacak’tan Türk Polis..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    15. Afyonkarahisar Kitap Fuarına..
    16. Başkan Özlü, “İnsan ve kalkınma odaklı..
    17. 5. Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu..
    18. Başkan Güler: “Ordu için yeni bir..
    19. Red Bull Neymar Jr's Five heyecanı..
    20. Kaymakam Kurt’un kuruluş yıl dönümü..
    21. Evkur Yeni Malatyaspor’da A.Alanyaspor..
    22. Genel Müdür İçöz, Türk Polis..
    23. Lösev’den Kazım Kurt’a Yaşam..
    24. Medipol Başakşehir'in jokeri Mahmut..
    25. Meclis üyeleri mazbatalarını aldı
    26. Serbest piyasada altın fiyatları
    27. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    28. Minik Baleciler Odunpazarı’nı..
    29. Ölümlü kavgaya müdahale etmediği..
    30. Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer