Moldovalı mevkidaşa FETÖ uyarısı!

Resmî temaslarda bulunmak üzere gittiği Moldova’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile ortak mücadele konusunda mevkidaşı Igor Dodon’dan destek istedi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda baş başa ve heyetler arası gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, ziyaretinin Cumhurbaşkanı nezdinde resmi ziyaret olarak, merhum Süleyman Demirel’den sonra 19 yıl aranın ardından gerçekleştiğini ifade etti.

Gagavuz Türklerinin yaşadığı Gagavuzya’nın Moldova ile ilişkilerde özel bir konumu olduğuna işaret eden Erdoğan, Gagavuz Türklerini ilgilendiren yasal değişikliklerin, bir an önce hayata geçirilmesine verdikleri önemi Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştüklerini anlattı

“TÜRKİYE’Yİ ÖRNEK ALIYORUZ”

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon da Türkiye’yi örnek aldıklarını belirterek şöyle konuştu: Hem doğuyla hem batıyla hem AB ile hem Rusya ile hem Türkiye ile herkesle iyi geçineceğiz ancak tıpkı sizin yapmış olduğunuz gibi masanın başköşesine her zaman millî çıkarlarımızı koyacağız. Sizin desteğinize güveniyoruz.

KİMLİKLE MOLDOVA’YA...

Yapılan anlaşma çerçevesinde daha önce ‘karşılıklı vizesiz seyahat’ bir adım daha ileri taşındı. Moldova ve Türkiye arasında kimlikle seyahat uygulamasının başlatılması için kanuni süreç tamamlandı. Bundan böyle Türk vatandaşları kimlikle Moldova’ya gidebilecek.

TİKA RESTORE ETTİ

Erdoğan ve Dodon TİKA tarafından restore edilen ülkenin sembolü “Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” binasının açılışını yaptı.