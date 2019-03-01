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Moldovalı bankamatik şebekesi çökertildi

Türkiye’de bankalara ait para çekme makinelerine yerleştirdikleri kart kopyalama cihazları ile vatandaşların hesaplarını boşaltan 4 kişilik Moldovalı suç şebekesi, düzenlenen operasyonla çökertildi.

01 Mart 2019 Cuma 11:16
Moldovalı bankamatik şebekesi çökertildi

Türkiye’de bankalara ait para çekme makinelerine yerleştirdikleri kart kopyalama cihazları ile vatandaşların hesaplarını boşaltan 4 kişilik Moldovalı suç şebekesi, düzenlenen operasyonla çökertildi. Bir başka operasyonda ise sosyal medya ağları üzerinden banka müşterilerini tuzağa düşürerek müşteriyi ‘oltalama’ yöntemiyle dolandıran 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka müşterilerini dolandıran biri yurt dışı bağlantılı 20 Şubat’ta 2 ayrı operasyona imza attı. İlk operasyon, polisin uzun süredir peşinde olduğu 4 kişilik Moldovalı şebekeye yönelik gerçekleşti. Alınan yoğun ihbar üzerine başlatılan operasyonda, liderliğini Maksim B. ve Denis M.’nin yaptığı 4 kişilik Moldovalı bankamatik dolandırıcılarının, bazı bankalara ait para çekme makinelerine yerleştirdikleri kart kopyalama cihazları ile 215 kişinin bilgilerini ele geçirdiklerini ve bu yöntemle 43 kartı kopyalayarak kişilerin hesaplarını boşalttıklarını tespit etti.



Polis, uzun süredir şebekenin peşindeydi


Beş aylık teknik takibin ardından yapılan tespitlerde, liderliğini Maksim B. ve Denis M.’nin yaptığı Moldovalı bankamatik dolandırıcılarının, şu ana kadar 215 vatandaşın kart bilgilerini elde edip 43 kopyalama gerçekleştirdikleri, bu yöntemle 350 TL dolandırdıkları belirlendi. Yapılan operasyonda Maksim B., Denis M., N.S. ve E.C.’nin gözaltına alındı.


Siber Şube polislerinin yaptığı ikinci operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, internet bankacılığı müşterilerini çeşitli sosyal paylaşım siteleri üzerinden sahte hesap ve kopya sitelere yönlendirerek dolandıran E.K. ve B.Y. adlı korsanlara yönelik düzenlendi.


Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz 20 Şubat Çarşamba günü İstanbul’da 2 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, son yılların en yaygın siber saldırı türlerinden ‘oltalama’ yöntemi ile sosyal medya siteleri üzerinden banka müşterilerini tuzağa düşürerek çok sayıda müşteriyi dolandıran 2 şüpheliyi yakaladı.



İkisi Moldovalı 4 şüpheli tutuklandı


Her iki operasyonda yapılan aramalarda, 20 bin lira nakit para, çok sayıda kopyalama kartları, manyetik şeritli banka kartları, dizüstü bilgisayarlar ve birçok kişiye ait kart bilgilerinin yer aldığı hardisk ele geçirildi.


Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk olan zanlılardan Moldova uyruklu şebeke lideri Denis M., Maksim B. ile E.K. ve B.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Moldova uyruklu N.S. ile E.C. ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:16
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