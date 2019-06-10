Moldova’daki siyasi kriz Rusya Dışişleri Bakanlığı:- "Tüm Moldova vatandaşlarının çıkarları ve ülkenin gelişmesi için Kişinev'deki durumun mümkün olan en kısa zamanda normalleşmesini umuyoruz. Moskova, koalisyon hükümetinin kurulmasını memnuniyetle karşılıyor"

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova’da Sosyalist Parti ile sağ blok "ACUM Da şi PAS"ın koalisyon hükümeti kurmasını Moskova’nın memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Moldova’daki son siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada, "Tüm Moldova vatandaşlarının çıkarları ve ülkenin gelişmesi için Kişinev’deki durumun mümkün olan en kısa zamanda normalleşmesini umuyoruz. Moskova, koalisyon hükümetinin kurulmasını memnuniyetle karşılıyor." denildi. Bakanlık açıklamasında ayrıca, Moldova’daki iç politikadaki krizi çözmenin tek yolunun, genel kabul görmüş demokratik ilkelere uygun olarak tüm sorumlu siyasi güçlerin diyaloğu olduğu belirtildi. Moldova’da Rus yanlısı Sosyalist Parti ile Batı yanlısı sağ blok "ACUM DA şi PAS"ın koalisyon hükümeti kurmasının hemen ardından siyasi kriz baş göstermişti. Koalisyon hükümetinin parlamentoda yemin ederek göreve başlamasının ardından Anayasa Mahkemesi hükümetin yasal olmadığını açıklamıştı. Mahkeme, daha önce alınan erken seçim kararını uygulamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı yetkisini mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'dan alarak bir önceki hükümetin Başbakanı Demokrat Partili Pavel Filip'e vermişti.

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