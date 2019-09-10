Moldova Türkiye maçı canlı takip 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Moldova ile Türkiye karşı karşıya geliyor. İşte, Moldova Türkiye maçı canlı takip.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Moldova ile Türkiye karşı karşıya geliyor. İşte, Moldova Türkiye maçı canlı takip. EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Türkiye deplasmanda Moldova ile karşılaşıyor. İşte, Moldova Türkiye maçının canlı takibi… Canlı maç skoru: 0-0 Moldova Koşelev, Graur, Mudrac, Efros, Reabciuk, Cebotaru, Turcan, Ionita, Suvorov, Ginsari, Sandu Türkiye Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Cenk Tosun

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