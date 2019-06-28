Moldova Ticaret Müsteşarı’ndan KAYSO’ya Ziyaret

Moldova Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticari Hizmetler Müsteşarı Calin Gheorghita ve Ticari ve Ekonomi Büro Sekreteri Corina Prigorschi, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi makamında ziyaret etti.

Moldova heyetini Kayseri Sanayi Odası’nda görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen yıl Moldova’yı ziyareti ile son dönemde ikili ilişkilerimizde önemli bir ivme yakaladık. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 500 milyon dolar seviyesinde. Kayseri’den de Moldova’ya bir miktar ihracatımız var ama bu rakamlar yeterli değil. Karşılıklı ziyaretler ve işbirlikleri ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin artarak devam edeceğine hiç şüphe yok. Biz Kayseri Sanayi Odası olarak ticari anlamda her türlü işbirliğine destek vermeye hazırız. Ben ziyaretlerinden dolayı sayın misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Moldova Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticari Hizmetler AteşesiCalinGheorghita ise, Moldova’nın 1 milyarlık bir nüfusa erişilebilecek bir konumda olduğunu belirterek, ülkesindeki fırsatları göstermek üzere Kayserili sanayicileri Moldova’ya davet etti.