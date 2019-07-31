Moldova heyetinden başkan Ekim’e ziyaret

Moldova’nın Ankara Büyükelçiliği heyeti, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’i ziyaret etti. Ziyarette,iki ülke arasındaki karşılıklı işbirliği konusu görüşüldü.

Moldova’nın Ankara Büyükelçisi İgor Bolboceanu, Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Calin Gheorghita, Moldova Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Bürosu 2. Katibi Tatiana Çelebi ve birinci sekreteri Corina Pigorschi; Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’i makamında ziyaret etti.

Moldova’lı heyet,Moldova ile Türkiye arasında birçok ortak kültürel bağ bulunduğunubelirterek “Bu kültürel bağlarla güçlenen ilişkileri ekonomik ve ticari olarak da geliştirmeliyiz. Her iki ülkenin gerekli kuruluşlarıyla bu yönde çalışmalar yapılabilir” ifadelerini kullandılar.

Başkan Ekim’deziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Turizmde, ticarette ve ekonomik alanlarda ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Ekonomik anlamda güçlenmeyi arzu eden ve buna yatkın olan bir bölgeye sahibiz” diye konuştu.

Ziyaretin ardından Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Moldova’nın Ankara Büyükelçiliği heyetine Akçaabat’a has tarihi Orta mahalle maket evleri hediye ederken, Moldova’nın Ankara Büyükelçiliği heyeti de günün anısına Moldova’nın Başkenti’nin özelliklerini yansıtan özel tasarım hediyeyi Başkan Ekim’e takdim etti.