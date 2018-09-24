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Moldova Cumhurbaşkanının yetkileri askıya alındı

Moldova'da Anayasa Mahkemesi tarafından Cumhurbaşkanı Igor Dodon’un yetkilerininin geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 13:53
Moldova Cumhurbaşkanının yetkileri askıya alındı

Moldova'da Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Igor Dodon’un yetkilerini geçici olarak askıya aldı.

Moldova basınındaki haberlere göre, Anayasa Mahkemesi, Başbakan Pavel Filip tarafından bakanlığa önerilen iki ismi atamayı reddeden Cumhurbaşkanı Dodon'un yetkilerinin geçici olarak durdurulmasını kararlaştırdı.

Karar, Dodon'un tarım, bölgesel kalkınma ve çevre ile sağlık, çalışma ve sosyal koruma bakanlıklarına önerilen Nikolai Ciubuc ve Silvia Radu'yu reddetmesinden sonra hükümet üyesi olan Demokrat Parti milletvekillerinin, Anayasa Mahkemesine başvurması üzerine alındı.

Mahkeme kararı uyarınca parlamento başkanı, cumhurbaşkanına vekalet edecek.

DODON'DAN MAHKEME KARARINA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Dodon ise sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.

Dodon, önerilen isimleri bakan olma şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle reddettiğini açıkladı.

Daha önce de 3 kez yetkileri alınan Dodon, "Anayasa Mahkemesi yargıçlarının profesyonelliği ve bağımsızlığıyla ilgili çok büyük soru işaretleri var." ifadesini kullandı.

Dodon'un yetkileri, 2017 ve 2018'de hükümet ve Başbakan Filip tarafından önerilen isimleri atamayı reddettiği gerekçesiyle 3 kez askıya alınmıştı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 13:53
  1. Moldova
  2. Anayasa Mahkemesi
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Igor Dodon
  5. Yetkileri askıya alındı

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