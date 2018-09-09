Moldova Cumhurbaşkanı trafik kazası geçirdi

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'u taşıyan aracın kazaya karıştığı, Dodon’un kaza sonrası hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Moldova Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, ülkenin Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un bulunduğu aracın kaza yaptığı belirtildi. Açıklamada kazada can kaybı yaşanmadığı ve araçta bulunan herkesin durumunun iyi olduğu ifade edildi. Yerel medyada, konvoyundaki iki arabanın bir kamyonla çarpıştığı ve araçlardan birinin takla attığı kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan 43 yaşındaki Dodon'un kazada hafif yaralandığı öğrenildi.