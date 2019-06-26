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Moldova Anayasa Mahkemesi üyeleri istifa etti

Ülkede siyasi krizin sona ermesinin ardından Anayasa Mahkemesi üyeleri görevlerini bıraktı

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:27
Moldova Anayasa Mahkemesi üyeleri istifa etti

KİŞİNEV (AA) - Moldova'da Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un yetkilerini alan ve oluşan yönetim krizi nedeniyle kararından vazgeçen Anayasa Mahkemesi üyeleri istifa etti.

Moldova Anayasa Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, mahkeme üyelerinin istifa ettiği bildirildi.

Açıklamada, Yargıç Vyaçeslav Zaporojan'ın "mahkeme başkanlık" görevini geçici üsteleneceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Dodon, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, alınan kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Yeni üyelerin, siyaseten bağımsız olacağından ve Anayasa'nın üstünlüğünü sağlayacağından eminim." ifadesini kullandı.

- Krizi başlatan süreç

Rus yanlısı Sosyalist Parti ile Batı yanlısı sağ blok "ACUM DA şi PAS"ın, koalisyon hükümeti kurması sonrasında siyasi kriz oluşmuştu.

Anayasa Mahkemesi, 7 Haziran'da hükümet kurma süresinin dolduğunu ve Dodon'dan erken seçim kararı almasını istemişti. Cumhurbaşkanı Dodon ise bunu kabul etmeyerek, 8 Haziran'da kurulan koalisyon hükümetini onaylamıştı.

Parlamentoda koalisyon hükümetinin yemin ederek göreve başlamasının ardından Anayasa Mahkemesi, hükümetin yasal olmadığını açıklamıştı. Önceden alınan erken seçim kararını uygulamaması nedeniyle "cumhurbaşkanlığı" yetkisini mevcut Cumhurbaşkanı Dodon'dan alan Anayasa Mahkemesi bu görevi, bir önceki hükümetin Başbakanı Demokrat Partili Pavel Filip'e vermişti.

Filip ise parlamentonun feshini ve 6 Eylül'de milletvekili seçimlerine gidilmesini öngören bir kararname imzalamıştı. Daha sonra Filip, hükümetinin iktidardan ayrıldığını açıklamıştı.

Anayasa Mahkemesi, Dodon'un yetkisini Filip'e devreden ve parlamentonun çoğunluğu tarafından kurulan hükümeti gayri meşru sayan kararlarını iptal etmişti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Mihai Poalelungi, geçen hafta istifa ettiğini bildirmişti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:27
  1. ACUM DA şi PAS
  2. Anayasa Mahkemesi
  3. Moldova
  4. Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon
  5. siyasi kriz
  6. Yargıç Vyaçeslav Zaporojan

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