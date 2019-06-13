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"Mola Evi" projesi hayata geçiyor

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, engelli annelerinin haftanın belirli günlerinde çocuklarını emanet edebilecekleri “Mola Evi” projesinin en kısa sürede hayata geçireceğini müjdeledi.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:00
"Mola Evi" projesi hayata geçiyor

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, engelli annelerinin haftanın belirli günlerinde çocuklarını emanet edebilecekleri “Mola Evi” projesinin en kısa sürede hayata geçireceğini müjdeledi.


Başkan Çetin, özel çocukların annelerinin yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiğini belirterek, “Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için Mola Evi projesi geliştirdik. Bu projemiz en kısa zamanda hayata geçirilecek. Özel çocuklarımızın anneleri haftanın iki günü 4 saat çocuklarını Mola Evi’ne gönül rahatlığı ile emanet edip kendine zaman ayırabilecek” dedi.


Proje ve ortak çalışmaya her zaman açık olduklarını belirten Başkan Çetin, “Toplum yararına olan her projede biz varız” ifadesini kullandı.


Biz de Varız Destekleme Derneği Başkanı Esin Parlak da, Başkan Soner Çetin’e özel çocuklara ve ailelerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.


Başkan Çetin’in toplumsal konulardaki duyarlılığından övgüyle söz eden Esin Parlak, “Her proje ve etkinliğimizde büyük destek görüyoruz. Sayın Başkana tüm çocuklarımız ve aileleri adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:00
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