Beşiktaş ve Galatasaray Mohamed Diame için burun buruna

Beşiktaş ve Galatasaray'ın İngiliz ekibi Newcastle United'la yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız Mohamed Diame'nin peşinde olduğu öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İngiliz kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Senegalli orta sahanın takımdan ayrılması gündemde. Bu nedenle Beşiktaş ve Galatasaray şimdiden görüşmelere başladı.

Brighton ve Crystal Palace takipte

31 yaşındaki Diame ile ayrıca Brighton ve Crystal Palace'ın da ilgilendiği öne sürüldü.

Mohamed Diame, ardından sırasıya Rayo Vallecano, Wigan, West Ham United, Hull City ve son olarak Newcastle United formaları giydi. Diame, bu sezon Premier Lig'de 24 maçta forma giydi, skora etki edemedi. Diame ayrıca, 35 kez de Senegal Milli Takımı'nda görev yaptı.