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Moğolistan’da silahlı saldırı: 5 ölü

Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:11
Moğolistan’da silahlı saldırı: 5 ölü

Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.


Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde yer alan Kailu ilçesinde silahlı saldırı yaşandı. Kailu İlçe Kamu Güvenliği Bürosu, saldırının yerel saatte 03.30 sularında meydana geldiğini, 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kamu Güvenliği Bürosu saldırıda kaç kişinin yaralandığı hakkında bilgi vermezken, saldırganın olaydan 1 saat sonra yakalandığını belirtti.


Saldırının lokasyonu hakkında bilgi verilmezken, saldırıya dair soruşturmanın başladığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:11
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