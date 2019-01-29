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Moğolistan'da domuz gribinden 7 kişi öldü

29 Ocak 2019 Salı 21:51
Moğolistan'da domuz gribinden 7 kişi öldü

ANKARA (AA) - Moğolistan'da domuz gribi nedeniyle yılbaşından bu yana 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Moğolistan Sağlık Bakanı Davaajanstan Sarangerel, mecliste bir toplantıda yaptığı açıklamada, ülkede ocak ayı başından bu yana 7 kişinin domuz gribinden yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sarangerel, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle çok sayıda çocuğun öldüğüyle ilgili haberlerin asılsız olduğunu, sadece 7 yetişkinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, H1N1 virüsü, mevsimsel grip virüsüne benzer şekilde insanlar arasında kolayca yayılıyor.


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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 21:51
  1. domuz gribi
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