Moğolistan'da domuz gribinden 7 kişi öldü

ANKARA (AA) - Moğolistan'da domuz gribi nedeniyle yılbaşından bu yana 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Moğolistan Sağlık Bakanı Davaajanstan Sarangerel, mecliste bir toplantıda yaptığı açıklamada, ülkede ocak ayı başından bu yana 7 kişinin domuz gribinden yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sarangerel, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle çok sayıda çocuğun öldüğüyle ilgili haberlerin asılsız olduğunu, sadece 7 yetişkinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, H1N1 virüsü, mevsimsel grip virüsüne benzer şekilde insanlar arasında kolayca yayılıyor.





