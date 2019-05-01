Moğolistan'da 2 kişi hıyarcıklı vebadan öldü Hastalık nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği ve bölgenin karantina altına alındığı açıklandı

ULAN-BATUR (AA) - Moğolistan'ın Bayan-Ulgiy eyaletinde 2 kişinin hıyarcıklı vebadan yaşamını yitirdiği, hastalık nedeniyle bölgenin de karantina altına alındığı bildirildi. Yerel basında yer alan haberde, bölgedeki 2 kişinin hıyarcıklı veba hastalığından dolayı öldüğü ifade edildi. Yetkililer, hastalığın görüldüğü bölgenin karantina altına alındığını ve hastalığın yayılmasını önlemek için bir takım tedbirler alındığını duyurdu. Haberde, hıyarcıklı veba hastalığının köstebek veya sıçanlardaki parazitler tarafından insanlara bulaşan "Yersinia pestis" enfeksiyonundan kaynaklandığı da vurgulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.