0553 313 94 23

Mogherini'nin Lübnan'daki temasları sürüyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'yi kabul etti

26 Şubat 2019 Salı 14:39
Mogherini'nin Lübnan'daki temasları sürüyor

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesine dönen Suriyeli mültecilerin tehlikeye maruz kalmamalarını önemsediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ülkesini ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'yi başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Lübnan'daki Suriyeli mültecileri, siyasi çözüm beklemeden ülkedeki güvenli bölgelere göndermeye devam edeceklerini dile getiren Avn, "Lübnan, ülkesine dönen Suriyelilerin tehlikeye maruz kalmamasını önemsiyor. AB de bunu sahada teyit etme gücüne sahiptir." dedi.

AB'nin Suriyeli mültecilerin dönme konusuna siyasi yaklaştığı ancak Lübnan'ın bu konuya ekonomik ve sosyal açıdan yaklaştığını dile getiren Avn, Lübnan'da ekonomi ve sosyal etkiler bakımından Suriyelileri vatanlarına göndermeye teşvik etmek için mültecilere yönelik yardım faaliyetlerini Suriye içerisinde sürdürme önerisinde bulundu.

Mogherini de Cumhurbaşkanı Avn'a, Avrupa Birliği'nin ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere tüm alanlarda Lübnan'a yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi'nden sonra dün akşam Lübnan'a gelen ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile görüşen Mogherini, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad el-Hariri ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak dönmeleri çağrısı yapan Lübnanlı yetkililer, mülteciler konusunda uluslararası toplumun desteğini talep ediyor.

Lübnan'daki resmi verilere göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ise bu sayı bir milyonun altında.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:39
  1. Cumhurbaşkanı Mişel Avn
  2. Federica Mogherini
  3. Lübnan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde ‘Beni Affet Anne’ tiyatro oyunu sahnelendi
    1. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
    2. Edremit Kızılay’dan Başkan Kamil..
    3. Madak: “Bozcaada’ya müjdelerimiz var”
    4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    5. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut..
    6. "Seçimlere ayrı girilen yerlerde..
    7. CHP MYK toplantısı
    8. Otomobil tamirhaneyle birlikte yandı
    9. TREDAŞ ekipleri zorlu kış şartlarının..
    10. Adliye personeli kan bağışında bulundu
    11. FETÖ'cüleri yurt dışına kaçıran çeteye..
    12. Aydın Doğan yargılandığı davada ifade..
    13. Erdemli Belediyesi bahara hazır
    14. BAÜN Araştırma Hastanesi Acil Servisi..
    15. ’AK Gençlik’ gençlerin desteğini aldı
    16. "Ruhani'nin gözünde tek bir Dışişleri..
    17. Benzine indirim geldi
    18. Mehmet Sepil: "Tamer Tuna’nın aklı ve..
    19. İzmit’te Hocalı katliamının şehitleri..
    20. Öğrencilerden sokak hayvanlarına yemek..
    21. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan..
    22. GÜNCELLEME - FETÖ şüphelilerini yurt..
    23. Başkan Togar’dan ‘beka’ vurgusu
    24. Elektrik sobası evi yaktı
    25. İTSO üyeleri Milano yolcusu
    26. Melih Gökçek'ten flaş ifadeler! "Yeni..
    27. "Uzlaşma" oyununun galası yapıldı
    28. Niğde'de "miras" cinayeti
    29. Pakistan Dışişleri Bakanı..
    30. Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye’nin..
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı