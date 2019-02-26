Mogherini'nin Lübnan'daki temasları sürüyor

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesine dönen Suriyeli mültecilerin tehlikeye maruz kalmamalarını önemsediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ülkesini ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'yi başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Lübnan'daki Suriyeli mültecileri, siyasi çözüm beklemeden ülkedeki güvenli bölgelere göndermeye devam edeceklerini dile getiren Avn, "Lübnan, ülkesine dönen Suriyelilerin tehlikeye maruz kalmamasını önemsiyor. AB de bunu sahada teyit etme gücüne sahiptir." dedi.

AB'nin Suriyeli mültecilerin dönme konusuna siyasi yaklaştığı ancak Lübnan'ın bu konuya ekonomik ve sosyal açıdan yaklaştığını dile getiren Avn, Lübnan'da ekonomi ve sosyal etkiler bakımından Suriyelileri vatanlarına göndermeye teşvik etmek için mültecilere yönelik yardım faaliyetlerini Suriye içerisinde sürdürme önerisinde bulundu.

Mogherini de Cumhurbaşkanı Avn'a, Avrupa Birliği'nin ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere tüm alanlarda Lübnan'a yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi'nden sonra dün akşam Lübnan'a gelen ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile görüşen Mogherini, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad el-Hariri ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak dönmeleri çağrısı yapan Lübnanlı yetkililer, mülteciler konusunda uluslararası toplumun desteğini talep ediyor.

Lübnan'daki resmi verilere göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ise bu sayı bir milyonun altında.