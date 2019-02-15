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Mogherini ve Pompeo Brüksel'de görüştü

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü- Toplantıda Venezuela, Suriye, Afganistan, Kore Yarımadası ve Ukrayna gibi farklı konular ele alında

15 Şubat 2019 Cuma 12:32
Mogherini ve Pompeo Brüksel'de görüştü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Brüksel'de bir araya gelerek, Venezuela, Suriye, Afganistan, Kore Yarımadası ve Ukrayna gibi konuları ele aldı.

Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ikilinin AB ve ABD arasındaki transatlantik iş birliğini görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, toplantıda görüşülen konular arasında Venezuela'da demokratik dönüşüm, Suriye ve Afganistan'da siyasi çözüm, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, Ukrayna ve Batı Balkanlar olduğu kaydedildi.

Mogherini ile Pompeo'nun konulara ilişkin irtibatını sürdüreceği ifade edildi.

- AB ile ABD arasında İran çatlağı

Açıklamada, taraflar arasında görüş ayrılığına yol açan İran konusuna yer verilmemesi dikkati çekti.

Öyle ki, ABD'nin öncülüğünde Polonya'da düzenlenen Ortadoğu konulu konferansa katılmayan Mogherini, dün yaptığı açıklamada, "ABD ile ortak görüşlerimizin bulunduğu konular olduğu gibi ayrıştığımız konular da mevcut. İran nükleer anlaşmasına ilişkin farklı görüşlerimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

Varşova'da konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise AB'yi Washington yönetiminin İran'a yönelik yaptırımlarını "bozmaya" çalışmakla suçlayarak, Avrupa'ya İran nükleer anlaşmasından çekilme çağrısında bulunmuştu.


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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:32
  1. AB
  2. ABD
  3. Afganistan
  4. Mogherini
  5. pompeo
  6. Suriye

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