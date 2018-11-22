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AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Kaşıkçı cinayetinden "gerçekten" sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Kaşıkçı cinayetinden "gerçekten" sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

22 Kasım 2018 Perşembe 12:07
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Kaşıkçı cinayetinden "gerçekten" sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı kapsamında ortak basın toplantısı düzenlendi.

Mogherini, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB ile ilişkileri güçlendirme ve reform çabalarını artırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmede bulunan Mogherini, Kaşıkçı cinayetinden "gerçekten" sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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