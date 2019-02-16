0553 313 94 23

"Mogan'ı öyle güzelleştiririz ki Ankara'ya deniz gelmiş gibi olur"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:- "(Mogan Gölü) 2-3 sene sonra emin olun burada masmavi bir göl olacak. Buranın kurtuluşu buydu, bunu yaptık. İkinci aşama etrafında iyi bir parkın yapılması. Projesini çizdirdim, buranın etrafını öyle güzelleştiririz ki emin olun Ankara'ya deniz gelmiş gibi olur"

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:03
"Mogan'ı öyle güzelleştiririz ki Ankara'ya deniz gelmiş gibi olur"

ANKARA(AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Mogan Gölü'nde temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "2-3 sene sonra emin olun burada masmavi bir göl olacak. Buranın kurtuluşu buydu, bunu yaptık. Allah izin verirse buranın etrafını öyle güzelleştiririz ki emin olun Ankara'ya deniz gelmiş gibi olur." dedi.

Özhaseki, Gölbaşı Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde esnafla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada ailesinin esnaf olduğunu ve bu kültürle yetiştiğini belirten Özhaseki, belediyelerin şehrin alt ve üstyapısıyla ilgilenmenin yanı sıra ticaretin nasıl gelişeceği konusunda da esnafla bilgi paylaşımında bulunması ve ticaretin daha iyi yapılabileceği bir ortamı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Özhaseki, bir kişinin işi iyi olduğunda herkesin işinin iyi olacağını, bunun yolunun da belediyelerden geçtiğini kaydederek, "Belediyeler bütçenin tamamını kendi şehrinde kullanacak, sonra her alanda; turizmde, sanayide, ticarette nasıl istifade ederiz, bütün bunları inceleyerek kendi şehri lehine rekabet ortamında en iyisini yapmak için çırpınacak. Böyle olursa şehirdeki pasta büyür ve herkes o şehirde yaşamaktan mutlu olur." diye konuştu.

Gölbaşı için hayata geçirecekleri projeler hakkında da bilgi veren Özhaseki, bakanlığı döneminde yaptığı çalışmaları hatırlatarak, Mogan Gölü'nün dip çamurunun yükseldiğini, bunun üzerine ihale yapıldığını ve 100 milyon liraya yakın bir bütçe ayırarak çalışmalara başladıklarını söyledi.

Buradaki çalışmaların çoğunun tamamlandığını anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"2-3 sene sonra emin olun burada masmavi bir göl olacak. Bunu herkes bilsin. Buranın kurtuluşu da buydu, bunu yaptık. Şimdi çalışmalar da zaten devam ediyor. İkinci aşama, etrafında iyi bir parkın yapılması. Buranın projesini çizdirdim. Allah izin verirse buranın etrafını öyle güzelleştiririz ki emin olun Ankara'ya deniz gelmiş gibi olur, burası tek olur. Hafta sonlarında insanlar bu çevreye gelir, yemek yer, gezer, oturur, yürüyüş yapar, keyfini çıkarırlar. 13 millet bahçesi hazırladım. Her birine emek vereceğim, yemyeşil alanlar çıkacak ama Allah'ın yarattığı fiziki bir güzellik önce burada var. Önce bunu bir değerlendirelim."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:03
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyaca ünlü satranç ustası bir anda 20 kişiye karşı satranç oynadı
    1. Dünyaca ünlü satranç ustası bir anda..
    2. Kartal’da çöken bina soruşturmasında..
    3. Tiyatrosu oyuncusu Dede toprağa verildi
    4. MHP’nin adayından geri çekilme tepkisi:
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Edirne'yi..
    6. Bakan Dönmez: “Hedefimiz oy oranını..
    7. Maltepeli miniklere, sağlıklı..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal ne..
    9. FETÖ sanığı itiraf etti: Sınav..
    10. Millet İttifakı adayı Şıktaşlı: “Beton..
    11. Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi:..
    12. Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman..
    13. Konya'daki FETÖ/PDY davası
    14. HDP Aday Tanıtım Toplantısı
    15. Mısır Devlet Başkanı Sisi,Münih..
    16. Isparta Şehir Hastanesi’nde kupa ve..
    17. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
    18. Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu,..
    20. Gürer: "Tarım politikaları değişmeli"
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü