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Mogadişu’da El Şebap’tan hükümet binasına bombalı saldırı

El Şebab terör örgütü, Somali’nin başkenti Mogadişu’da hükümet binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenledi.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:47
Mogadişu’da El Şebap’tan hükümet binasına bombalı saldırı

El Şebab terör örgütü, Somali’nin başkenti Mogadişu’da hükümet binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Saldırının ardından çıkan silahlı çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti.


Mogadişu güvenlik yetkilisi Binbaşı Abdullah Nur, El Şebab mensuplarının biri İş Bakanlığı olmak üzere iki bakanlığın bulunduğu hükümet binasına bomba yüklü araçla saldırıda bulunduklarını söyledi. Şu ana kadar 4 kişinin öldüğünü tespit ettiklerini belirten Nur, içeride mahsur kalanların bir kısmının merdivenle kurtarıldığını, ancak silahlı çatışma devam ettiği için hala mahsur kalanlar bulunduğunu söyledi.


Batılı ülkeler tarafından desteklenen Somali hükümetinin 2011’de El Şebab’ı başkent Mogadişu’dan çıkarmasından sonra terör örgütü, zaman zaman şehirlere saldırılar düzenliyor.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:47
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