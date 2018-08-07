ASELSAN'dan müthiş proje! Gözlerini dahi açamayacaklar

Terörle mücadelede önemli yer tutan, modüler geçici üs bölgeleri, üç bölgede daha kurulacak. Balistik koruma duvarlar, 360 dereceye sahip kamera, sensör ve radarlarla üs bölgelerinde adeta kuş uçurtulmuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, “100 Günlük İcraat Programı”nda savunma sanayii alanında önemli projeler yer aldı. Bu projelerden biri, modüler geçici üs bölgelerinin yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Buna göre, 26 terörle mücadele harekât bölgesinde yer alan modüler geçici üs bölgeleri, üç bölgede daha kurulacak. Bu sayede, üs bölgelerinde doğal şartların el verdiği ölçülerde barınma alanları oluşturularak, verilen mücadele artık daha korunaklı ve güvenlikli hale getirilecek.

KORUMA KALKANI

ASELSAN tarafından geliştirilen modüler üs bölgeleri, terörle mücadelede kritik öneme sahip sınırın sıfır noktası ve üslere inşa ediliyor. Üslerin çevresi balistik koruma duvarlarıyla çevrilirken; olası roket ile ağır silah saldırılarında üssü koruma kalkanı oluşturuyor. Saldırıyı ilk etapta yüksekliği 4 metreyi bulan çelik bariyer karşılıyor. Ardından da her türlü roketli saldırıyı önleyecek olan özel beton sistemi, aynı sistemle ikinci beton bariyer, son olarak da zırhlı konteyner karşılıyor. Üste bulunan yapılar, havadan gelecek havan saldırılarına karşı da özel zırhlı çatılar ile korunuyor.

SENSÖRLÜ ÖNLEM

Modüler üs bölgeleri, gece ve gündüz görüşe sahip radarlar, termal kameralar, yerin altında ve üstündeki harekatları algılayan sensörlerle donatılıyor. Terörist sızmalarını üssün çevresinde bulunan sensörlü teller engelliyor. Tellerin üzerinde bulunan sensörler, herhangi bir müdahalede, harekât merkezine alarm veriyor.

Sadece yerin üstü değil altı da gözetim altında tutuluyor. Toprağın altındaki sismik algılayıcılar, sızma girişimlerinde sürtünme ve adımları tespit edip, uyarı gönderiyor.

360 derecelik radar ve kameralar, 24 saat boyunca üssün çevresini kontrol ediyor. Üs çevresinde tespit edilen hareketler ve tehditler, komuta merkezine bildiriliyor. Üste bulunan ve yine ASELSAN tarafından üretilen, SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi’yle, gelen alarmlar çerçevesinde olası tehditler, ateş altına alınarak imha ediliyor. Modüler üs bölgeleri, Mehmetçik için her türlü konforu da içinde barındırıyor. Yemekhane, çamaşırhane, berber, revir, yatakhane ve askerin kullandığı kantin dahil zırhlı olarak donatılmış durumda.

EK SİPARİŞ

Bu arada ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasındaki, “Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi”yle ilgili sözleşmede değişikliğe gidildi. Geçen hafta başında ASELSAN’a 247,5 milyon TL ve 33,7 milyon dolarlık ilave güvenlik sistemi siparişi verildi. Teslimatların 2020 sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.

(Milliyet)