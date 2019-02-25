Modifiye sevdalıları konvoy yaparak, şehidi yad ettiler Erzurum’da bir grup modifiyeli araç sevdalısı, konvoy yaparak geçtiğimiz hafta Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Onbaşı Umut Öznütepe’yi yad etti.

Erzurum’da bir grup modifiyeli araç sevdalısı, konvoy yaparak geçtiğimiz hafta Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Onbaşı Umut Öznütepe’yi yad etti.

Sosyal medya üzerinden toplanan modifiyeli araç sevdalıları, şehit Umut Öznütepe’yi unutmadı. 15 Temmuz Milli İrade Mesire Alanı’nda toplanan 100’e yakın modifiyeli araç sevdalısı, otomobillerini Türk bayrağıyla donattı. Daha sonra grup konvoy halinde şehir tutu atarak şehit uzman onbaşı Umut Öznütepe’yi yad etti.

Oğuzhan Temel, konvoy halinde şehir turu atarak şehidi yad ettiklerini ifade ederek, “Bugün şehidimiz Umut abimiz için toplandık. Şehidimizin ailesine sabır dileyerek ellerinden öpüyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bizler vatan için canımızı seve seve vermeye hazırız” dedi.

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