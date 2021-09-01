  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İzmir'de FETÖ operasyonunda 17 kişi yakalandı
İzmir’de 166 düzensiz göçmen kurtarıldı
12 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
‘Pazartesi sendromu’ diye bir şey var mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...
Korona Virüs Moderna'nın aşısı BioNTech'e göre iki kat daha fazla antikor oluşturuyor
Korona Virüs

Moderna'nın aşısı BioNTech'e göre iki kat daha fazla antikor oluşturuyor

Belçika'da yürütülen bir araştırma, Moderna ve Pfizer-BioNTech aşılarının geliştirdiği antikor seviyesiyle ilgili dikkat çeken sonuçlar ortaya çıkardı. Araştırma verilerine göre Moderna aşısı, Pfizer-BioNTech'e göre iki kat daha fazla antikor oluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 08:38:00 -
Moderna'nın aşısı BioNTech'e göre iki kat daha fazla antikor oluşturuyor

Kovid-19 dünya genelinde can almaya devam ederken, salgını bitirebilmek için aşılamanın artırılmasına yönelik çağrılar da sürüyor. Delta varyantı başta olmak üzere Kovid-19 mutasyonları aşıların etkinliğini sorgulatırken, söz konusu süreçte kritik bir araştırma ortaya çıktı.

Halihazırda en çok gündemde olan Pfizer-BioNTech aşısıyla Moderna'nın aşısı, ürettikleri antikor seviyesi açısından karşılaştırıldı. İki doz aşı olduktan sonra ulaşılan antikor seviyesinin ölçüldüğü çalışmada, Moderna aşısının antikor seviyesi Pfizer-BioNTech'ten iki kat fazla çıktı.

Boıntech aşısını geçti

ABD merkezli Bloomberg'ün haberine göre araştırma Belçika'nın Ziekenhuis Oost-Limburg Hastanesi'nde mikrobiyoloji uzmanı Deborah Steensels öncülüğünde gerçekleştirildi. 1600 sağlık çalışanının verileri, ikinci doz aşıyı olduktan 6-8 hafta sonra incelendi. Katılımcıların aşıdan önce Kovid-19'a yakalanmadıkları belirtildi. Sonuçlara göre Moderna aşısı olan kişilerde ortalama 2 bin 881 birim, Pfizer-BioNTech aşısı olanlarda 1108 birim antikor olduğu tespit edildi.

Aradaki farkın kaynağı

Sonuçları Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde (JAMA) yayımlanan çalışmada iki aşı arasındaki farkın, aktif bileşen sayısına dayanabileceği belirtildi. Moderna aşısında bu rakam 100 mikrogram iken, Pfizer-BioNTech aşısında ise 30 mikrogram olarak ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay