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Korona Virüs Moderna’dan korkutan koronavirüs açıklaması
Korona Virüs

Moderna’dan korkutan koronavirüs açıklaması

ABD’li koronavirüs aşısı üreticisi Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, virüsün "sonsuza kadar" devam edebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 13:24:00 -
Moderna’dan korkutan koronavirüs açıklaması

 

ABD’li aşı üreticisi Moderna'nın CEO’su Stephane Bancel, dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün "sonsuza kadar" devam edebileceğini söyledi. JP Morgan Sağlık Konferansı'nda konuşma yapan Bancel, "Bu virüsle sonsuza kadar yaşayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Bancel, “SARS-CoV-2 gitmiyor. Endemik hale gelebilir ama sonsuza kadar var olacak” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde de halk sağlığı yetkilileri ve bulaşıcı hastalık uzmanları, Covid-19'un endemik bir hastalık haline gelme olasılığının yüksek olduğunu, yani şu anda olduğundan daha düşük seviyelerde olsa da her zaman toplumlarda mevcut olacağı belirtmişlerdi.

Birkaç yıl koruma sağlayacak demişti

Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, corona virüse karşı geliştirdikleri aşının Covid-19’a karşı birkaç yıla kadar koruma sağlayacağını açıklamıştı.

Bancel, “İlkbaharda medyaya yansıyan aşının yalnızca bir ya da iki ay koruyacağına dair kabus senaryolarının artık konu dışı olduğunu düşünüyorum. İnsanlarda aşının ürettiği antikor tepkisi çok yavaş azalır. Bu nedenle aşının potansiyel olarak birkaç yıl boyunca koruma sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

 

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