Moderna’dan ilginç hamle! Herkes 'korona bitti' derken gelen habere bakın

Yeni Akit/Ankara

Türkiye’de ve dünyada koronavirüs salgını hafif de olsa hayatımızdaki yerini korumaya devam ederken, yeni varyantlar için aşı çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Hayatımızın bir parçası olarak aramızda dolaşmaya, insanları hafif de olsa hasta etmeye devam eden konoravirüs salgını ile ilgili, yeni varyantlar için aşı çalışmaları devam ediyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “#covid19 Sonbahar 2022 kreasyonu hazır gibi duruyor…ilk duyuru Moderna’dan geldi…” ifadeleri ile yeni aşının müjdesini verdi. Prof. Dr. Alper Şener’in açıklaması şu şekilde devam etti: “1. Bivalan- yeni varyantlara etkin mRNA-1273.214 adlı aşı Faz 2/3 aşamasında…437 hastaya 50 microgram hatırlatma yapılmış… Ağustos’ta sonuçlarını duyurulacaklar.

2. ABD’de BA.4 ve BA.5 oranı %35 olduğu tahmin ediliyor ( CDC), bu nedenle öncelikli güncelleme OMİCRON üzerinden yapılıyor…

3. Koruyucu antikor yanıtını yaklaşık 9-11 kat arttırdığı ön bulguları var…”