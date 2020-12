Moderna aşısında yeni gelişme! Dağıtımına başlandı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) tarafından onaylanan Moderna firmasına ait koronavirüs aşısının ABD genelinde dağıtımına başlandığı açıklandı. Söz konusu aşının ilk etapta 3 bin 700'den fazla noktaya dağıtılacağı belirtildi.

FDA tarafından onaylanan Moderna aşısı, Amerikan firması Pfizer ile Alman firma BioNTech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının ardından Amerika'da acil durum izniyle uygulanma aşamasına geçilen ikinci aşı oldu.

Ülke genelinde salgından en fazla etkilenen eyaletler arasında yer alan New York'un valisi Andrew Cuomo, "Şu an artık aşı ile koronavirüs arasında bir yarış var" dedi. Cuomo, gelecek hafta içinde New York'ta 346 bin doz aşının 292 farklı sağlık merkezine dağıtılmış olacağını belirtti.