  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Moderna aşısında yeni gelişme! Dağıtımına başlandı
Korona Virüs

Moderna aşısında yeni gelişme! Dağıtımına başlandı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin onayladığı Moderna firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının dağıtımına başlandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 03:55:00 -
Moderna aşısında yeni gelişme! Dağıtımına başlandı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) tarafından onaylanan Moderna firmasına ait koronavirüs aşısının ABD genelinde dağıtımına başlandığı açıklandı. Söz konusu aşının ilk etapta 3 bin 700'den fazla noktaya dağıtılacağı belirtildi.

FDA tarafından onaylanan Moderna aşısı, Amerikan firması Pfizer ile Alman firma BioNTech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının ardından Amerika'da acil durum izniyle uygulanma aşamasına geçilen ikinci aşı oldu.

Ülke genelinde salgından en fazla etkilenen eyaletler arasında yer alan New York'un valisi Andrew Cuomo, "Şu an artık aşı ile koronavirüs arasında bir yarış var" dedi. Cuomo, gelecek hafta içinde New York'ta 346 bin doz aşının 292 farklı sağlık merkezine dağıtılmış olacağını belirtti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O tarihte ilk uçuşunu yapacak... Sesten hızlı süpersonik SİHA geliyor!
Teknoloji

O tarihte ilk uçuşunu yapacak... Sesten hızlı süpersonik SİHA geliyor!

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Göksungur, Türkiye'nin gökyüzündeki en hızlı İHA'sı olacak. Saatte yaklaşık 1600 km ..
NATO tatbikatında dikkat çeken görüntü! Yabancı askerler gözlerini alamadı
Gündem

NATO tatbikatında dikkat çeken görüntü! Yabancı askerler gözlerini alamadı

Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterindeki MKEK MPT-76 Piyade Tüfeği'ni inceleyen yabancı askerlere ait bir fotoğraf ortaya çıktı.

Ebubekir Sifil'in çıkışı akıllara onları getirdi!
Gündem

Ebubekir Sifil'in çıkışı akıllara onları getirdi!

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'e yönelik sözlerinden sonra hedefe konulan İlahiyatçı Prof. Dr. Ebubekir Sifil'in çıkışı, dini değerlere hakaret e..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay