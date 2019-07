"Modern Şiir Okumaları" etkinliği

İSTANBUL (AA) - Şair ve yazar Zafer Acar, Yahya Kemal'in yeni bir edebiyat anlayışından önce Türk şiirinde yeni dili kuran kurucu bir edebiyatçı olduğunu söyledi.

Acar, Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi Yaz Programları kapsamında düzenlenen "Modern Şiir Okumaları" etkinliğinde, Yahya Kemal'i ve şiirini anlattı.

Beykoz Merkez Mahallesi'nde bulunan müzenin bahçesinde gerçekleşen etkinliğe edebiyatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Acar, burada yaptığı konuşmada, Yahya Kemal'in modern Türk şiirinin kurucuları arasında yer aldığını belirterek, "Yahya Kemal yeni bir edebiyat anlayışından önce Türk şiirinde yeni dili kuran kurucu bir edebiyatçıdır. Bu bakımdan Yunus Emre ile bir benzerliği vardır Yahya Kemal'in. Yunus Emre kendi döneminde şairler Farsça ve Arapça'ya tevessül ederken, köylü dili diye küçümsenen Türkçe ile şiirler söylenebileceğini ispatlamıştır." ifadelerini kullandı.

- "Paris'ten özüne sevdalı bir şahsiyet olarak döndü"

Yahya Kemal'in 19 yaşında gittiği ve 8 sene kaldığı Paris'ten özüne sevdalı bir şahsiyet olarak döndüğünü vurgulayan Acar, şöyle devam etti:

"Tanzimat döneminde Türk edebiyatında fikir anlamında üretimler olsa da şiir anlamında güçlü şairler çıkmamıştır. Şiirin toplumsallaşmış olduğu bir ortamda Yahya Kemal, şiiri derleyip toplamanın yollarını arıyor. Paris'e giden ittihatçıların aksine memleketine tepeden bakan birisi olarak değil bir medeniyet ve Osmanlı hayranı olarak geri dönüyor.

Yahya Kemal parnasizmden etkilenmiştir. Yahya Kemal'in dinle arasındaki ilişki konusunda pek bir bilgimiz yok ancak hatıralarında annesinden Kur'an-ı Kerim dinlediği ve dini eğitim aldığını biliyoruz. Onun şiirinde mistisizmin poetik arka planı vardır. Yahya Kemal bu mistisizme 'halis şiir' diyor. Bu halis şiire ise maddeden, maddenin içindeki öze inerek ulaşıyor."

- "İnsan her zaman merkezde olmalıdır"

Acar, Yahya Kemal'in Osmanlı-Türk medeniyet perspektifine sahip bir şair olduğuna dikkati çekerek, şiirlerinde İslam medeniyetine gözlemleyen bir üslupla baktığını dile getirdi.

Yahya Kemal'in şiir anlayışında "Tek başına bir mısra şiir kuvvetinde olmalı" anlayışının hakim olduğunu aktaran Acar, "Yahya Kemal, medeniyetçi bir şair olarak karşımızda duruyor. Medeniyetçi şairler bazen medeniyeti kuran insani arka planı atarak insandan çok maddeyi merkeze koyan bir anlayışı benimsiyor. Oysa insan her zaman merkezde olmalıdır. Mesela camiler insan olunca anlam kazanır." diye konuştu.

Acar, Yahya Kemal'in şiir anlayışında cennet ve cehennem arasında cenneti seçen bir fikre sahip olduğunu ifade ederek, buna "Sessiz Gemi" şiirinden örnek gösterdi.

Necip Fazıl ve Nazım Hikmet gibi edebiyatçıların da Yahya Kemal'in öğrencisi olduğuna işaret eden Acar, Yahya Kemal'in Türk şiirinde yeni bir dil anlayışı getirmesiyle kendisinden sonra çok sayıda şairin yetişmesine vesile olduğunu belirtti.

- Kültür ve sanat dolu 8 hafta

Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi Yaz Programları kapsamında, 8 hafta boyunca her salı Zafer Acar ile "Modern Şiir Okumaları", her perşembe Cemal Şakar ile "Modern Öykü Okumaları" ve her cumartesi Bünyamin Yılmaz ile "Sinema Okumaları" etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.

Yaz Programları kapsamında her cuma ise Türk ve dünya sinemasından filmlerin sahneleneceği açık hava sinema gösterimi gerçekleşecek.