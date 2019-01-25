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"Modern şifahane" gün sayıyor

Bursa Valiliği tarafından yaptırılan ve yaklaşık 7 milyon liraya mal olan Bursa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, yakın zamanda ozonterapi, müzikterapi, homeopati, fitoterapi ve apiterapi gibi 10 branşta hizmet vermeye başlayacak- İl Sağlık Müdürü Özcan Akan:"Bu haliyle merkezimiz şu anda Türkiye'nin en büyüğü. Bu merkezin uluslararası seviyede hizmet vermesi adına en ileri seviyede gereken bütün tıbbi cihazları almış durumdayız"- "Merkezin bahçesinde de geleneksel tamamlayıcı tıbba konu olan bitkileri yetiştirmeye çalışıyoruz. Buraya Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden örnekler getirdik"

25 Ocak 2019 Cuma 11:19
"Modern şifahane" gün sayıyor

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Bursa Valiliği tarafından yaklaşık 7 milyon liraya yaptırılan ve "modern şifahane" olarak nitelendirilen Bursa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezi, ozonterapi, müzikterapi, homeopati, fitoterapi ve apiterapi gibi 10 branşta hizmet vermek için gün sayıyor.

Bursa'nın Çekirge semtindeki İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin yanına Bursa Valiliği tarafından yaptırılan üç katlı merkezin binası, 2 bin 475 metrekare alana sahip.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak hizmet verecek merkezde ozonterapi, müzikterapi, mezoterapi, homeopati, fitoterapi, kupa (hacamat), akupunktur, sülük, hipnoz ve apiterapi uygulamaları gerçekleştirilecek. Daha sonra karyopraksi, refleksoloji ve osteopati uygulamaları da hizmete sunulacak.

Merkeze başvuran hastaların, önce GETAT sorumlu hekimi tarafından gerekli tüm tetkikleri yapıldıktan sonra durumu değerlendirilecek ve en doğru geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması seçilerek tedavi uygulanacak.

- "Şifahane bakışıyla inşa etmeye çalıştık"

İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezinin inşaatına Temmuz 2017'de başlandığını hatırlattı.

Merkezin inşaatının tamamını Bursa Valiliğinin üstlendiğini ifade eden Akan, "Bugün itibarıyla bitirmiş durumdayız. Bu merkezi hazırlarken modern tıbbın önerileriyle bir şifahane bakışıyla inşa etmeye çalıştık. Merkez Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden esinlenerek inşa edildi. Önümüzdeki günlerde hasta kabulüne başlayacağız. 10 başlıkta hizmet vermeyi düşünüyoruz. Bu merkezin ileri seviyede olabilmesi adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. İnşallah önümüzdeki günlerde burasının bir eğitim merkezi olması yönünde planımız var." diye konuştu.

Akan, Sağlık Bakanlığının, burasının bir ünite olarak hizmete başlamasını uygun gördüğünü belirterek, "Bu haliyle merkezimiz şu anda Türkiye'nin en büyüğü. Bu merkezin uluslararası seviyede hizmet vermesi adına en ileri seviyede gereken bütün tıbbi cihazları almış durumdayız. Şu an için bir eksiğimiz söz konusu değil. İnşallah önümüzdeki hafta itibarıyla hizmete başlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Merdiven altı uygulamalara son vermiş olacağız"

Bir sene içinde 10 branşta hizmet verecek geleneksel ve tamamlayıcı merkezin hazır hale gelmesinin büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Akan, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 7 milyon liraya yakın bir harcama yapıldı. Merkezde bitkilerle tedavi yapılan fitoterapi, müzik tedavisi, kupa çekme veya hacamat, akupunktur gibi tedaviler gerçekleştirilecek. Bizim aslında geleneksel kadim kültürümüzden ve Osmanlı'dan gelen bir anlayışı modern tıpla birleştirmiş oluyoruz. Seneye inşallah Türkiye'de uluslararası seviyede hizmet veren bir merkezden bahseder olacağız. Burasını sağlık turizminde de kullanmayı amaçlıyoruz. Buradaki tedaviler ruhsatlı, bakanlığın belirlediği standartları ve kriterlere uygun olarak ve hekim gözetiminde ilgili uzmanların nezaretinde olacak. Böylelikle merdiven altı uygulamalara son vermiş olacağız. Ayrıca burayı bir konsept olarak düşündük. Merkezin bahçesinde de geleneksel tamamlayıcı tıbba konu olan bitkileri yetiştirmeye çalışıyoruz. Buraya Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden örnekler getirdik."

- "Buradaki tedaviler hekim eliyle yapılacak"

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muhammed Güzelsoy da modern tıbbın tüm gereklerinin uygulanabildiği bir hastaneye sahip olduklarını söyledi.

Konularında yetkin doktorlarla çalıştıklarını kaydeden Güzelsoy, "Bütün eksiklerimizi tamamladık. Yakın zamanda hastalara hizmet vereceğiz. Ancak şu anda SGK kapsamında olmaması sebebiyle bu hizmeti ücretli olarak sunmak zorundayız. İlerleyen süreçte mevzuat değiştiği zaman da hastalara bu hizmeti ücretsiz olarak sunmayı planlıyoruz ve bunu istiyoruz. Buradaki tedaviler hekim eliyle yapılacak. Merdiven altı uygulamalar olmayacak. Hastalarımız güvenli bir şekilde buraya gelebilirler ve tedavilerini yaptırabilirler." şeklinde konuştu.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve merkezin sorumlusu Mürsel Sali ise burada diğer merkezlerden biraz daha farklı olarak apiterapi, homeopati, ozon tedavisi gibi yöntemlerin de uygulanacağını ifade ederek, "Bunun dışında diğer merkezlerde de uygulanan hacamat, akupunktur, sülük tedavisi, fitoterapi gibi yöntemler de uygulanacak. Burası alanında şu anda Türkiye'nin en büyük merkezi. Ünite onayı alındı. Hiçbir zaman tıpla yarışma halinde değil bütünleşme halinde olacağız." dedi.


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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 11:19
  1. Bursa
  2. Bursa Gelenksel ve Tamamlayıcı Tedavi Merkezi
  3. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
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