Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası
- Ankara'da yarın başlayacak organizasyonda milli takım aday kadro belirleme yarışları da yapılacak15 Şubat 2019 Cuma 17:08
ANKARA (AA) - Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılacak şampiyonada milli takım aday kadro belirleme yarışları da gerçekleştirilecek.
Organizasyon, 17 Şubat Pazar günü sona erecek.
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