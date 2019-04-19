



ANTALYA (AA) - Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) tarafından düzenlenen Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası, Alanya'da başladı.

Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya, Modern Pentatlon Biathle-Triathle Ferdi Milli Takım Seçmesi ve Kulüpler Türkiye Kupası yarışlarıyla start verildi. Şampiyonada 623 sporcu mücadele ediyor.

Yarışların ilk gününde sporcular, triathle mix 11 yaş altı, 13 yaş altı, 15 yaş altı, 17 yaş altı, 19 yaş altı, gençler ve büyükler, biathle mix 9 yaş altı, 11 yaş altı, 13 yaş altı, 15 yaş altı, 17 yaş altı, 19 yaş altı, gençler ve büyükler kategorilerinde mücadele etti.

Şampiyona, 21 Nisan'da son bulacak.



