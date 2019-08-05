0553 313 94 23

Modern mezbaha binasında kesim için sıra alınıyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Solaklar’da inşa edilen modern mezbaha binasında Kurban Bayramı için sıra alımına başlandı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:41
Modern mezbaha binasında kesim için sıra alınıyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Solaklar’da inşa edilen modern mezbaha binasında Kurban Bayramı için sıra alımına başlandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daha sağlıklı ve modern teknik ekipmanlarla kesim yapmak için inşa ettiği dev mezbaha binası tamamlandı. Tam donanımlı, teknolojik yenilikler barındıran yeni mezbaha binasında Kurban Bayramı için kesim sırası alımına başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Solaklar yolu üzerinde hizmet veren İzmit Mezbahası başta olmak üzere Gölcük Mezbahası, Karamürsel Mezbahası, Kandıra Mezbahası ve Kartepe Mezbahasında kurban kesim hizmeti verilecek. Bu yıl büyükbaş kesim ücreti 400 TL olarak belirlendi. Kurbanlarını mezbahada kestirmek isteyen vatandaşların 6–08 Ağustos tarihleri arasında başvurarak kurban sıra numaralarını almaları gerekiyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Solaklar yolu üzerinde hizmet veren yeni Modern İzmit Mezbahasında kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar ise Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden 6-8 Ağustos tarihleri arasında aktif olacak olan formu doldurarak ön kayıt işlemini tamamlaması gerekiyor. Ön kayıtlarını yaptıran vatandaşların daha sonra bankadan açılan ilgili hesaba büyükbaş kesimi için 400 TL yatırarak dekontlarını 6-8 Ağustos tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasındaki yetkili personele teslim ederek kesin sıra numaralarını tescil ettirmeleri gerekmiyor. Sadece banka şubesi tarafından verilecek olan ödeme dekontlarının dikkate alınacağı kabulde, sanal bankacılık üzerinden yapılacak ödemeler dikkate alınmayacak.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Mevcut mezbahanın olduğu alana yapılan yeni mezbaha binası toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip. Yapının içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistem yer alırken yapıda 200 büyükbaş için kesimhane yeri bulunuyor. Mezbahada ayrıca 200 küçükbaş kesim alanı da yer alıyor. Yeni mezbahada 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depoları bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa günü düşüşle tamamladı
    1. Borsa günü düşüşle tamamladı
    2. Kütahya’da ilk kez beton asfalt
    3. Paraşütten izlenebilecek olan ilk..
    4. Dünya gençliği Kızılay kampında buluştu
    5. Şanlıurfa’da bahçeye çöp atma kavgası:..
    6. Kayıp olarak aranan engelli çocuğun..
    7. Kütahya Belediyesi, ihtiyaç sahibi..
    8. Kapıkaya Fest’in ardından
    9. Toyota GAZOO Racing üst üste üçüncü..
    10. Burdur’da kaçak kenevir ekimi yapan 2..
    11. Kadın girişimciler proje çalışmalarını..
    12. Adıyaman öldürülen Hüseyin için yürüdü
    13. Vatandaşların şikayet ettiği 870 köpek..
    14. Borsa, günü düşüşle tamamladı
    15. Esad rejimi, ateşkesi sonlandırdı
    16. Van’da hayatını kaybeden 16 kaçak..
    17. "ABD'nin eylemleri kontrolsüz silah..
    18. Liverpool'dan kaleci transferi
    19. Belediye’den sağlık, gıda ve..
    20. Yenişehir Belediyesi kurban bayramına..
    21. Bosna Hersek'te ev ve araçlara çirkin..
    22. Rusya açıkladı! Muhalifler Rus üssüne..
    23. Yavuzeli’nde yırtılmış Türk bayrağı,..
    24. Binlerce taksiciyi ilgilendiren..
    25. 11. Büyükelçiler Konferansı
    26. Vali Güzeloğlu’ndan Diyarbakır..
    27. 14 Burda AVM’de alışverişler termos..
    28. CHP yine İmam Hatipleri hedef aldı!..
    29. Yozgat’ta hayvan hastanesi ve hayvan..
    30. Ayşegül hemşirenin organları, umut oldu
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır