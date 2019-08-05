Modern mezbaha binasında kesim için sıra alınıyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Solaklar’da inşa edilen modern mezbaha binasında Kurban Bayramı için sıra alımına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daha sağlıklı ve modern teknik ekipmanlarla kesim yapmak için inşa ettiği dev mezbaha binası tamamlandı. Tam donanımlı, teknolojik yenilikler barındıran yeni mezbaha binasında Kurban Bayramı için kesim sırası alımına başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Solaklar yolu üzerinde hizmet veren İzmit Mezbahası başta olmak üzere Gölcük Mezbahası, Karamürsel Mezbahası, Kandıra Mezbahası ve Kartepe Mezbahasında kurban kesim hizmeti verilecek. Bu yıl büyükbaş kesim ücreti 400 TL olarak belirlendi. Kurbanlarını mezbahada kestirmek isteyen vatandaşların 6–08 Ağustos tarihleri arasında başvurarak kurban sıra numaralarını almaları gerekiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Solaklar yolu üzerinde hizmet veren yeni Modern İzmit Mezbahasında kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar ise Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden 6-8 Ağustos tarihleri arasında aktif olacak olan formu doldurarak ön kayıt işlemini tamamlaması gerekiyor. Ön kayıtlarını yaptıran vatandaşların daha sonra bankadan açılan ilgili hesaba büyükbaş kesimi için 400 TL yatırarak dekontlarını 6-8 Ağustos tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasındaki yetkili personele teslim ederek kesin sıra numaralarını tescil ettirmeleri gerekmiyor. Sadece banka şubesi tarafından verilecek olan ödeme dekontlarının dikkate alınacağı kabulde, sanal bankacılık üzerinden yapılacak ödemeler dikkate alınmayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Mevcut mezbahanın olduğu alana yapılan yeni mezbaha binası toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip. Yapının içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistem yer alırken yapıda 200 büyükbaş için kesimhane yeri bulunuyor. Mezbahada ayrıca 200 küçükbaş kesim alanı da yer alıyor. Yeni mezbahada 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depoları bulunuyor.