Modern hayatta kadına bakış ve Rasulallah (s.a.v.)'ın eşlerine davranış biçimi

Çalışan kadın, elde ettiği ekonomik gücün getirisiyle "güçlü kadın" olarak addedilerek erkek hegomonyasının da onu erkek gibi görüp hoyratça davranabildiği bir kadın durumunda kalarak aslında eziliyor. Çalışmayan kadın olarak tabir edilen, ev işlerinde, ailedeki çocukların eğitiminde büyük emek ve çaba gösteren kadın ise maddi kazanç sağlamadığı gerekçesiyle "üretmeyen" yaftası ile muamele görerek yine bir nevi sömürülmüş oluyor. Esasında kadın; yaratılış itibariyle naif, saygı değer ve anne olma özelliği ile hem Yaratan'ın hem de yaratılmışların içerisinde özel bir yere sahip.

Dinimiz islam, kadının çalışmasını ınamamış ve kadına çalışmayı haram kılmamıştır. Aksine sahabe hanımlarından evinde yaptıkları işleri satarak aile bütçesine katkıda bulunan olmuştur. Kadın elbette uygun ortam ve şartlarda aile bütçesine katkıda bulunmak için çalışabilir. Önemli olan, kadın çalışsa da çalışmasa da fıtratı itibariyle naif davranışı hak eder. İslam dini kadına, kimliği veya statüsüyle muamele etmeyi değil fıtratı ile muamele etmeyi öğütler. Bunun en güzel örneklerini ifade eden Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem), kadının yaratılışındaki inceliği, ona gösterdiği davranışı ile bizlere hatırlatmış oluyor.

"KADINLARA KARŞI HAYIRHAH OLUN."

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)eşlere karşı güzel muameleyi, Allah katında hayırlı olarak kabul edilmeye vesile teşkil eden önemli bir davranış olarak kabul etmiş ve: “En hayırlınız, aileniz için hayırlı olandır. Bana gelince ben, aileme karşı sizden en hayırlı olanınızım.” (Tirmizi, Menakıb 63) buyurarak eşlerine nasıl davrandığını göstermiştir. Başka bir sözlerinde de: “Kadınlara karşı hayırhah olun. Çünkü onlar sizin yanınızda emanetler gibidirler. Onlara iyi davranmaktan başka bir hakkınız yok, yeter ki onlar açık bir çirkinlik işlemesinler.” buyurarak hanımların, Allah’ın insanın uhdesine verdiği birer emanet olduğuna, dolayısıyla bunda kusur edilmemesi gerektiğini vurgu yapmıştır.

Hayırlı olmanın bir ölçüsü de onların hataları karşısındaki tutumdur. Rahmet Elçisi (aleyhi ekmelü’t-tehâyâ), erkeğin, eşine karşı nezaketli ve sabırlı olmasını, özellikle de hanımların hassas olmalarından dolayı da daha nazikçe davranılmasını tavsiye etmiştir. Onların “eğe kemiğinden yaratıldıkları” (Buhârî, Nikah 79; Enbiya 1) hususunu belirterek nezaket ve incelikteki konumlarına işaret etmiş, yerli yerince muamele yapılmadığında ise kırılmanın mukadder olduğunu belirtmiştir.

"HATALARINA KARŞI TAHAMMÜL"

Safiyye Validemiz çok güzel yemek yapardı. Bir defasında Resûlullah Hz. Âişe Validemiz'in odasındayken ona yemek yapıp göndermişti. Bunun karşısında Hz. Âişe Validemiz şiddetli bir kıskançlık hissetmiş ve kendisini bir titreme sarmıştı. O kadar ki yemek tabağını aldığı gibi yere atıp kırmıştı. Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) sesini çıkarmamış, sabır ve tahammülüyle işin sonunu hayra çevirmişti. Bir süre sonra Âişe Validemiz pişman olmuştu. Hatta sadece pişmanlıkla yetinmemiş, aynı zamanda bunun kefaretini de sormuştu. Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) da kefaretinin tabağa aynıyla tabak, yemeğe misliyle yemek olduğunu bildirmişti. (Ebu Davud, Büyu’ 91; Nesai, İşretu’n-Nisa 4).

Kadınlara karşı hayırlı olmanın bir ölçüsünün de onlara hakaret etmeme ve onları asla şiddet göstermeme olduğunu görüyoruz. Başka insanlara bile hakareti hoş karşılamayan Hz. Peygamber, özellikle kadınlara karşı daha hassas olunmasını istemiş, hele dövme gibi insana yakışmayan kaba güç gösterisini asla tasvip etmemiştir.