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Döktükleri kan yetmedi... Modern çağın haçlıları silahlanmaya başladı!

Ordo Militaris Catholicus adlı ABD merkezli organizasyon, haçlı ideolojisine sahip hristiyanlara Müslümanlara karşı kullanmak üzere silah ve muharebe eğitimleri veriyor. Müslümanlarla savaşan bir haçlı fotoğrafıyla mesaj yayınlayan grup, "Terörizm çağında Roma Katolik savaşçılarının ayak izlerini takip edin" sözleriyle katolikleri savaşa davet ediyor.

24 Mart 2019 Pazar 07:52
Döktükleri kan yetmedi... Modern çağın haçlıları silahlanmaya başladı!

İslam coğrafyasını kan gölüne çeviren batılı devletlerden sonra şimdi de fanatik hristiyanlar 'haçlı' ideoloisiyle Müslümanlara karşı silahlanmaya başladı. Sosyal medyada ortaya çıkan İslamofobik ve ırkçı gruplar, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde yaşanan terör saldırılarının benzerlerinin kapıda olduğu yönündeki endişeleri artırıyor.

"Modern zamanın haçlısı ol" mesajı

Bu gruplardan birisi olan ABD merkezli Ordo Militaris Catholicus adlı grup, kendisini uluslararası güvenlik ve savunma girişimi olarak tanıtarak, haçlı ideolojisiyle yönlendirdiği kitlelere silah ve muharebe eğitimleri veriyor. Bünyesinde dernek, şirket ve radyolar barındıran organizasyonun Twitter hesabından, “Hristiyan! Ordo Militaris ile modern zamanın haçlısı ol. Şimdi kayıt ol ve muharebe eğitimine başla” ifadeleriyle adeta yeni bir haçlı ordusu kurulması çağrısı yapılıyor.

"Haçlıların izini takip et"

2016 yılında kurulan organizasyon sürekli olarak tehdit olarak gördüğü Avrupa ve Amerika’daki Müslüman ve azınlıkların işlediği suçlar üzerinden İslamofobik nefret söylemini yayıyor. Müslümanlarla savaşan bir haçlı fotoğrafıyla mesaj yayınlayan Ordo Militaris, “Terör ve terörizm çağında Roma Katolik savaşçılarının ayak izlerini takip edin” diyerek Hristiyanları mücadeleye çağırıyor.

Osmanlı vurgusu

Haçlı sancağının görseliyle beraber sosyal medya adresinden Christchurch saldırısına yorum yapan Ordo Militaris, “Yeni Zelanda saldırısının ardından ana akım medya Katolik tarihini karalamaya çalışıyor. Katolik kahramanlığının simgesi haçlı ordusunun sancağını gösterin” ifadelerini kullandı. Sık sık Haçlı seferlerini düzenleyen kral ve şövalyeleri kutsayan paylaşımlarda bulunan Ordo Militaris’in Osmanlı donanmasının haçlılara karşı ilk büyük yenilgisi İnebahtı Deniz Muharebesi’nde Haçlı ordusunun kullandığı sancağın satışını yapması da dikkat çekti.


Ordo Militaris, Haçlı Seferlerini anlatan çizimler paylaşarak Hristiyanları örgütlenmeye çağırıyor.

Savaşmaya gönderiyor

ABD’de Ordo Militaris Inc. adlı özel askeri şirketi de bulunan organizasyon, savaş eğitimleri veriyor. Gönüllü hristiyanlara temel muharebe ve dövüş eğitimi veren organizasyon haçlı şövalyeleri gibi yemin ederek eğitimleri alabiliyor. ABD’de legal bir organizasyon olarak faaliyetlerine devam eden Ordo Militaris, 2017 yılından itibaren FBI’ın onayıyla yetiştirdiği haçlıları DEAŞ’a karşı silahlı mücadeleye gönderdiğini iddia ediyor.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 07:52
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