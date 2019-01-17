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"Modern dünyada anne olmak" 16 karede

Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi, "Hal Beden Zihin" isimli uluslararası sergiye ev sahipliği yapıyor- Ressam Aygül Okutan: - "Farklı kıtalar ve farklı milletlerden anneleri araştırdım. Bugün Suriye'deki, Kongo'daki annelerin durumu çok üzücü"

17 Ocak 2019 Perşembe 11:40
"Modern dünyada anne olmak" 16 karede

İSTANBUL (AA) - Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi, "Hal Beden Zihin" isimli uluslararası sergiye ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Küratörlüğünü Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı Hülya Yazıcı'nın üstlendiği sergiye "Modern dünyada anne olmak" eseriyle katılan Tatar ressam Aygül Okutan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu eserdeki imajlar anneliğin mutluluğunu, huzurunu ve fedakarlığını gösteriyor." dedi.

Ressam Okutan, 16 bağımsız kareden oluşan eseriyle dünyanın çeşitli yörelerindeki anneleri ve bu annelerin çok farklı koşullarda çocuklarına annelik yaptıklarını eserine konu yaptığını aktarıyor. Okutan'ın eseri, Rusya'da aldığı akademik resim eğitimiyle Türkiye'de aldığı klasik ebru tekniği birleştirmesinin ürünü olarak değerlendiriliyor.

- "Doğayla iç içe yaşamak en büyük zenginliktir"

Okutan, eserinde hem dünyayı hem de dünyanın her yerindeki anneliği göstermeyi amaçladığını vurgulayarak, "Farklı kıtalar ve farklı milletlerden anneleri araştırdım. Bugün Suriye'deki, Kongo'daki annelerin durumu çok üzücü. Rusya'da bir anne mesela, soğuk olduğu için kat kat lahana gibi giyinmiş ve çocuğunu anaokuluna götürüyor. Japonya'da ise anneler daha geleneklerine bağlı, Hindistan'daki müslüman anneler zor şartlarda hayatlarını sürdürüyor." diye konuştu.

"Modern dünyada anne olmak" eserinde anneliğin huzur ve fedakarlığını göstermek istediğini aktaran ressam, "Afrika'daki anneler ise kumaş parçasını kıyafet gibi kullanıyor, fakirlik olarak anlatılıyor ama aslında doğayla iç içe yaşamak en büyük zenginliktir." ifadelerini kullandı.

12 ülkeden 37 sanatçıya ait fotoğraf, resim ve enstalasyona yer veren sergiye, Türkiye, İngiltere, Kanada, Avusturya, Rusya, ABD, Güney Kore, Avustralya, Suudi Arabistan, Malezya, Slovenya ve İran'dan sanatçılar katıldı.

"Hal Beden Zihin" sergisi, 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.


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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:40
  1. "Modern dünyada anne olmak"
  2. İBB Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi
  3. Ressam Aygül Okutan

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