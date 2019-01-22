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Modern dans "Frida" yeniden sahnede

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Meksikalı dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan modern dans gösterisi "Frida"yı yeniden seyirciyle buluşturacak

22 Ocak 2019 Salı 14:28
Modern dans "Frida" yeniden sahnede

ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Meksikalı dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan modern dans gösterisi Frida'yı yeniden sahneleyecek.

ADOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ADOB bünyesindeki Modern Dans Topluluğunca (MDT) sahnelenecek eserde, ressam Frida Kahlo'nun küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına karşın resim yaparak hayata tutunması ve korkularının üstesinden gelmesi konu ediliyor.

Modern dans gösterisi "Frida", Özgür Adam İnanç koreografisi ile 24 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Füsun Ataman Berke'nin yazdığı 2 perdelik eserin orkestra şefliğini Burak Şatana üstleniyor. Eserin dekoru Aykut Öz, kostümleri Tülay Şimşek, ışığı Emin Saraçoğlu, müzikleri Arturo Marquez, J. Pablo Moncayo ve C. Aksel Akın'a ait.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 14:28
  1. Ankara Devlet Opera ve Balesi
  2. Frida
  3. MDT

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