Modern Çağın Ebu Cehilleri!

Bir zamanlar Ebu Cehil vardı. Açıktan açıktan düşmandı. Kılıcı belliydi, safı belliydi, niyeti belliydi. Mekke’nin kızgın kumlarında Hakk’ın karşısına dikilirken maske takmıyordu.

Bugünküler öyle mi?

Bugünün Ebu Cehilleri kravatlıdır! Ekran yüzlüdür! Reytingle beslenir, alkışla büyür, ümmetin sessizliğiyle güçlenir.

Onlar Ebabil kuşlarından kaçmak için saraylara saklananlar değil, evlerimizin başköşesine “televizyon programı” diye sızanlardır. Bugünün Ebu Cehilleri, aileyi dinamitleyen senaryoların arkasında oturur.

“Özgürlük” derken, Allah’ın emaneti olan iffeti boğazlayanlardır. “Gerçek hayat” diyerek, İslam’ın “hayâ imandandır” düsturunu halkın kalbinden söküp almaya yeltenenlerdir.

Bir ev düşün… Baba suskun, anne yorgun, çocuk telefonun esiri. Ve o evin salonunda, “Müslümanım” diyen insanların gözü önünde her gün ahlak infazı yapan programlar açık. Fuhşiyatın reklamı yapılıyor, maruf unutuluyor, münker alkışlanıyor.

Ve sadece programlar mı? Hayır!

Her akşam prime-time saatlerinde servis edilen ahlaksız diziler, bu çürümüşlüğün diz çöktürülmüş ordusudur. Ekrandan aileye ateş açan senaryolar… Zinayı “aşk”, ihaneti “cesaret”, namussuzluğu “özgürlük” diye pazarlayan yapımlar… Evliliği hapishane, sadakati aptallık, iffeti yük gibi gösteren kirli kurgular…

Her bölüm bir sabotajdır. Her sahne bir zehir damlasıdır.

Kadını meta, erkeği sorumsuz, çocuğu tanıksız bırakan bu diziler; aileyi yıkmak için tank kullanmaz, senaryo kullanır. Mermi atmaz, algı sıkar. Bu dizilerde iyiler hep eziktir, ahlaklılar hep kaybeder, haramla yaşayanlar ise “karizmatik”tir.

Ve sonra utanmadan derler ki: “Bu sadece bir dizi.”

Hayır! Bu bir ahlak operasyonudur. Bu bir nesil mühendisliğidir. Bu, evlerin içine kurulan modern fitne ocaklarıdır.

Çocukların bilinçaltına zina, gençlerin kalbine umutsuzluk, annelerin yüreğine sabırsızlık, babaların iradesine teslimiyet eken bir düzenin ürünüdür bunlar. Ve bütün bu rezalet, “reyting” putunun önünde secde ederken yapılmaktadır.

Bir yanda sözde “adalet arayışları”, öte yanda teşhir, ifşa, rezalet. Aldatmayı magazin yapanlar, zinayı hikâyeleştirenler, aileyi -yani İslam’ın kalesini- “olmasa da olur” seviyesine indirenler…

İşte modern çağın Ebu Cehilleri bunlar!

Uyuşturucu satıcısı leş kargası misali sokağın köşesinde bekler, bedeni zehirler.

Ama bunlar “kültür” adı altında, “eğlence” adı altında evin içine, yatak odasına kadar girer. Biri cüzdanı boşaltır, bunlar ise ahireti çalar, ruhu çürütür.

Gençliğe umut vermesi gereken ekranlar, gençliğe bataklık gösteriyor. “Bak herkes böyle yaşıyor” diyorlar. “Bak utanılacak bir şey yok” diyorlar. “Bak aile dediğin zaten ayak bağı” diyorlar.

Sonra da çıkıp utanmadan soruyorlar:

“Bu gençlik niye böyle?”

Niye olacak? Çünkü onlara Asım’ın neslini değil, Batı’nın kokuşmuşluğunu sundunuz.

Çünkü edebi “gericilik”, rezaleti “çağdaşlık” diye pazarladınız. Çünkü ahlakı değil, skandalı kutsadınız.

Ve bunu yaparken hep aynı sihirli cümleyi kurdunuz: “Biz sadece toplumun aynasıyız.” Hayır! Siz ayna değil, fitne merkezisiniz. Siz yönlendiriyorsunuz, siz alıştırıyorsunuz, siz kalpleri karartıyorsunuz.

Ve soruyoruz:

Modern çağın Ebu Cehilleri ekranlarda sefa sürerken, bu aziz millet daha ne kadar sessiz kalacak?

Unutmayın ki; haksızlık ve ahlaksızlık karşısında susanlar, bilerek ya da bilmeyerek o kötülüğün yayılmasına zemin hazırlarlar. Hakikatten yana tarafını seçmeyen, kötülüğe diliyle dur demeyen her vicdan, o kirli senaryoların ortağı sayılır.

Biz sustukça, bu ekran cellatları zulmün dozunu artırıyor.

Susmak; tarafını kaybetmek, karşı safa görünmez bir imza atmaktır.

Ama başaramayacaksınız!

Her türlü hileye, her türlü senaryoya rağmen bu toprakların harcındaki imanı söküp atamayacaksınız.

Siz evlere zehir saçtıkça;

Akit Medya gibi hakkın ve hakikatin eğilmez bükülmez kalesi olan, rüzgara göre değil mukaddesatına göre yön belirleyen, her türlü vesayete ve ahlak terörüne karşı göğsünü siper eden bu imanlı sesle panzehir olmaya devam edenler var oldukça. Akit; sadece bir medya kuruluşu değil, bu aziz milletin değerlerini canı pahasına savunan bir serhad boyudur.

Mazlumun dünyadaki gür sesi, zalimin korkulu rüyası, küffarın ve münafıkların ise karşısında eridiği bir hakikat deryasıdır. Biz, bu kokuşmuş düzene karşı eğilmeden, bükülmeden, Akit gibilerin o tavizsiz ve vakur duruşuyla hakkın yanında saf tutanlarla bir olup omuz omuza mücadele ederek galip geleceğiz.

Zira Necip Fazıl’ın dediği gibi hüküm bellidir:

“Deden söndüremedi İslam’ın nurunu,

Sen mi söndüreceksin Ebu Cehil’in torunu?”

Unutmayın; zulme rıza zulümdür. Ve susmak, bazen sessizce saf değiştirmektir.