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Türksat'ın "Model Uydu Yarışması"na rekor kayıt

Üniversite öğrencileri arasında bu yıl dördüncü kez düzenlenecek "Model Uydu Yarışması"na çok sayıda başvuru yapıldı. Yurt dışından da başvuru alan yarışma yoğun ilgi gördü.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:40
Türksat'ın "Model Uydu Yarışması"na rekor kayıt

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle üniversite öğrencileri arasında bu yıl dördüncü kez düzenlenecek "Model Uydu Yarışması"na çok sayıda başvuru yapıldı.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yurt dışından da başvuru alınan yarışmaya Türkiye'deki 51 farklı üniversiteden 95 takımda yer alan 470 öğrenci kayıt yaptırdı.

Başvuru gerçekleştiren 95 takımdan 82'si kabul edildi, plan ve organizasyon raporunu teslim eden yurt içinden 71 takım ön tasarımların yapıldığı, ekipman, alt sistem ve sistem seviyesinde yapılacak test planlarının ve prosedürlerinin raporlandığı aşama olan PDR etabına geçmeyi başardı.

Birinci olacak takıma 50 bin lira

Yurt dışından katılım sağlayacak takımlar ise 2 Nisan'da modeluydu.org sitesinde ilan edilecek. Yarışma 6 etapta gerçekleştirilecek. Uçuşları da içeren final etabı, 17-22 Eylül'de Teknofest etkinliğinde yapılacak ve birinci olacak takıma 50 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye 20 bin lira ödül verilecek.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 09:40
  1. Türksat AA Uydu
  2. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
  3. Model Uydu Yarışması
  4. modeluydu.org

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