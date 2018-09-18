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Varank açıkladı: Model fabrikalar kasım ayında hizmete girecek

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank,"Sanayicilerimiz için Dijital Dönüşüm Merkezleri kuruyoruz. Ankara ve Bursa'da model fabrikalarımızı kasım ayında hizmete açıyoruz." dedi.

18 Eylül 2018 Salı 10:27
Varank açıkladı: Model fabrikalar kasım ayında hizmete girecek

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, "Sanayicilerimiz için Dijital Dönüşüm Merkezleri kuruyoruz. Ankara ve Bursa'da model fabrikalarımızı kasım ayında hizmete açıyoruz." dedi.

Varank, "İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri model fabrika projelerinin de planlaması yapıldı ve fon kaynakları bulundu." ifadelerini kullandı.

“Gelir dağılımı, finansmana erişim, beşeri ve sosyal kalkınmada çok iyi seviyelere geldik” diyen Varank, “2023 yılında, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyoruz. Bunun için bir paradigma değişimine ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 10:27
  1. Konya
  2. Kayseri
  3. İzmir
  4. Mersin
  5. Gaziantep
  6. Bursa
  7. Ankara
  8. Mustafa Varank

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