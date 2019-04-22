0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

MODEF’in yabancı ziyaretçileri mobilyacıları memnun etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2-6 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen 41.

22 Nisan 2019 Pazartesi 19:10
MODEF’in yabancı ziyaretçileri mobilyacıları memnun etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2-6 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen 41. MODEF mobilya fuarına 16 bin 826 ziyaretçi geldi. Geçen yıl yapılan fuara kıyasla yabancı ziyaretçi sayısın da yüzde 10 artış olurken iç piyasadaki daralma nedeniyle fuara gelen yabancı ziyaretçiler İnegöllü mobilyacılara umut oldu.


İnegöl mobilyasının yurt içinde ve yurtdışında yer edinmesinde önemli rol oynayan 41. MODEF fuarına ilgi oldukça yüksek oldu. Fuar sonrasında İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı ve Modef Başkanı Yavuz Uğurdağ, fuarın katılımcı firmaların beklentilere cevap verdiğini ve başarılı geçtiğini ifade etti.


Yavuz Uğurdağ, önceki yıllarda sadece iç pazara yönelik düzenledikleri MODEF ilkbahar fuarında geçen yıl yaptıkları değişikle yabancı katılımcılara da dâvet gönderdiklerini belirterek, bu yılki fuarda 74 ülkeden 939 yabancı ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi. Başkan Uğurdağ, “Fuarımıza yurt dışından 939 ziyaretçi geldi. Bu ziyaretçilerden 158’ni MODEF organizasyonu ile getirdik. Türkiye içinden de 15 bin 887 ziyaretçi geldi. Böylece toplam ziyaretçi sayımız 16 bin 826 olarak gerçekleşti” şeklinde konuştu.


Fuarın ziyaretçi profili, sayısı ve iş bağlantıları açısından bakıldığında en yüksek faydanın sağladığını görmenin memnuniyetini yaşadıklarını ifade eden Başkan Yavuz Uğurdağ, önceki yıllarda sadece sonbahar fuarında yabancı ziyaretçilere ağırlık verdiklerini hatırlattı. Firmalardan ilkbahar fuarında da yabancı ziyaretçi gelmesi yönünde talepler aldıklarını söyleyen Uğurdağ, “İnegöl mobilyasının yurt dışı pazarda daha etkili olması için yürüttüğümüz, ‘İnegöl dünya ile buluşuyor’ projesi ve bu proje ile bağlantılı olarak, farklı ülkelere yaptığımız ziyaretler, B2B çalışmaları da etkili olmaya başladı. Gelecek yıllarda daha çok müşteriye ulaşmak için aynı heyecan ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 19:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halfeti’de silahlı kavga: 2'si çocuk 4 yaralı
    1. Halfeti’de silahlı kavga: 2'si çocuk 4..
    2. "Vatandaşlarımıza terörist muamelesi..
    3. Yüksek Seçim Kurulunda toplantı sona..
    4. Erciyes Üniversitesi 46 Sözleşmeli..
    5. Kılıçdaroğlu’na saldırı olayında 4..
    6. Şemdinli'de PKK'ya ait mühimmatlar ele..
    7. YSK İstanbul itirazlarını yarın..
    8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    9. Milletveki Aydın’ın 23 Nisan mesajı
    10. Köy muhtarı seçildi, mazbatasını..
    11. Ayvalık’ta 32 kaçak göçmen yakalandı
    12. Yargıtay'dan tehdit mesajı atarak..
    13. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin..
    14. Milletvekili Tutdere’nin 23 Nisan..
    15. Bulaşıkları yıkamadığı için eşini..
    16. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İran..
    17. Öğrencileri için palyaço oldu
    18. Sri Lanka saldırılarında Ulusal Tevhid..
    19. Milletvekili Fırat’ın 23 Nisan Ulusal..
    20. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak..
    21. Osmancık dernekler federasyonu..
    22. Benler tehlikeli midir? Benler kanser..
    23. Üniversitelilerden diyabet hastalarına..
    24. Polis uygulamasında 101 kilogram eroin..
    25. Başkan Yıldırım personel ile bir araya..
    26. Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğuna..
    27. PAÜ Senatosunu çocuklar yönetti
    28. Erbil Uluslararası Maarif Okulunun..
    29. Başkan Dağtekin’den 23 Nisan kutlaması
    30. Samsun’da "torbacı" operasyonunda 6..
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!
    Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Bahçeli'den açıklama!
    Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Bahçeli'den açıklama!