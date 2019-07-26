Modaya yön vereceklere yüzde 75 burs desteği

Modaya yön vermek isteyen adaylar, ÖSYM’nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından 150 ve üstü puan almaları halinde özel yetenek sınavı için başvurabilecek. Başvuran adaylar, Özel Yetenek Çizim Sınavı ve sözlü görüşmede başarılı oldukları takdirde moda ve tekstil tasarımı bölümüne kabul edilecek. Kayıt yaptıran tüm adaylar, bölümde yüzde 75 burslu okuyacak.