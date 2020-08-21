Modanisa Türkiye’nin en çok tıklanan ve alışveriş yapılan tesettür kıyafeti sitesidir. Modanisa web sitesi ve uygulaması ile alışveriş imkanı sağladığı gibi aynı zamanda belirli noktalarda mağazaları da bulunmaktadır.

Modanisa online tesettür giyim ve alışveriş sitesinde elbise, abiye, pardesü, etek, tunik ve feraceleri gibi çeşitler bulunuyor.

Modanisa kimin?

Modanisa firması Kerim Türe, Sami Güzel ve Lale Tüzün Yalçın tarafından 2011 yılında muhafazakar kesimin giyim ve aksesuar ihtiyacını karşılamak üzerine kuruldu. Modanisa firması internet ticaretini iyi bir hizmet haline getirdikten sonar büyümesini artırdı ve dünyaya da satış yapan bir firma haline geldi.

Modanisa’da hangi ürünler bulunuyor?

Modanisa’da giyim, başörtüsü, spor ve deniz kıyafetleri, ayakkabı ve aksesuar, abiye gibi çeşitli ürünler bulunuyor. Ayrıca özel butiklerin tasarımlarına yer verirken büyük beden olanlara göre de seçenekleri mevcut.

Modanisa.com’dan nasıl alışveriş yapılır?

https://www.modanisa.com/ adresine girerek üyelik oluşturmalısınız. Sizden istenen özel bigleri girip üye olduktan sonra alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Modanisa uygulaması nasıl indirilir?

Modanisa uygulamasını tablet veya cep telefonunuza indirerek kolaylıkla alışveriş yapabilirsiniz. Bunun için Play Store’a Modanisa yazın. Ve Modanisa uygulamasına tıklayarak indirme işlemini başlatın.

Modanisa hangi ülkelere hizmet veriyor?

Modanisa , Türkiye ile beraber Mısır, Endonezya, Suudi Arabistan, Almanya gibi yoğun Müslüman nüfusun bulunduğu ülkelere de kargo ile gönderim yaparak hizmet sunuyor.