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"Modal Jazz Quartet" CRR'de sahne aldı

Grubun kurucusu Nail Yavuzoğlu:- "Kendi kültürümüze ait motiflerden yola çıkarak oluşturduğumuz bestelerle müzik yapıyoruz. Yani tamamen grubumuza özel bir repertuvarımız var. Herhangi bir caz standardı çalmıyoruz"

04 Şubat 2019 Pazartesi 21:36
"Modal Jazz Quartet" CRR'de sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Modal Caz Quartet, CRR Caz Şubatı kapsamında, Cemal Reşit Konser Salonu'nda sahne aldı.

Grubun kurucusu, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Dr. Nail Yavuzoğlu, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, grubu 2008 yılında kurduklarını söyledi.

Yavuzoğlu, grupta kendisinin elektro bas çaldığını ifade ederek, gitarda Önder Focan'ın, trompette Şenova Ülker'in, davulda ise Erdem Göymen'in yer aldığını belirtti.

Grupta beste ve düzenlemelerine kendisinin yaptığını dile getiren Yavuzoğlu, şunları anlattı:

"Kendi kültürümüze ait motiflerden yola çıkarak oluşturduğumuz bestelerle müzik yapıyoruz. Yani tamamen grubumuza özel bir repertuvarımız var. Herhangi bir caz standardı çalmıyoruz. Tabii ki hazırladığımız eserler bir caz formunda ve caz stili içerisinde çalınıyor. Bu konserde de çalacağımız eserlerin hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bazıları bir belgesel müziği, bazıları eşimize, dostumuza yazdığımız şeyler ama ana noktamız kendi kültürümüz."

Yavuzoğlu, Türk kültürünü caz dünyası içerisindeki hazırladıkları eserlerle tanıtmayı amaçladıklarının altını çizerek, "Grup olarak bazı festivallere katılıyoruz. Geçen sene Viyana'da bir festivale katıldık. İtalyanlarla ortak yaptığımız bir çalışmaydı. İzmir'de de konserler veriyoruz. Kendi vazifelerimizden vakit buldukça İstanbul'un çeşitli yerlerinde de sahne alıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde grup, aralarında "Rast", "Zaman", "İstanbul", "Kıbrıs Tema" ve "Wildflower"ın bulunduğu toplam 14 parça seslendirdi.


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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 21:36
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  3. CRR Caz Şubatı
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