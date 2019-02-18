Modacı Çiğdem Akın, Londra Moda Haftası’nda koleksiyonunu tanıttı

Modacı Çiğdem Akın’ın “Obsidian” adlı koleksiyonu Londra Moda Haftası kapsamında gerçekleştirilen defilede büyük ilgi gördü. Defilenin geliri ise bir vakfa bağışlandı.

Modacı Çiğdem Akın, 2019-2020 sonbahar-kış koleksiyonu “Obsidian”ı Londra Moda Haftası’nda moda severlerin beğenisine sundu. Defilenin organizatörlüğünü Zeynep Ober üstlenirken, koreografisini ise ünlü bale eğitmeni Alper Tokdemir gerçekleştirdi. Defilenin geliri ise yetişkin ve işsizlikle mücadele kurumu Lifetime Learning vakfına bağışlandı.

Modacı Çiğdem Akın yaptığı açıklamada, Londra Moda Haftası’nda ilk defilesini sunduğunu ve tasarımlarını obsidyen taşından esinlenerek gerçekleştirdiğini söyledi. Koleksiyonun ilk kez Londra’da tanıtıldığını belirten Akın, koleksiyonun hikayesinin beğenildiğini dile getirdi.

Defilenin organizatörü Zeynep Ober ise, “Çiğdem Akın’ın bu güzel koleksiyonunun prodüksiyonunu yapmaktan son derece mutlu ve gururluyum. Aylarca çalıştık ve çok güzel bir defile gerçekleştirdik. Güzel bir topluluk oluşturduğumuzu düşünüyorum. Ceren Öcal ve Alper Tokdemir ile birlikte güzel bir grup çalışması gerçekleştirdik” diye konuştu.

Jazzgir Restaurant’ta gerçekleştirilen defileyi izleyenler, etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduklarını ve bir emek sonucu ortaya güzel işler çıkartıldığını dile getirdi.

Modacı Çiğdem Akın, önümüzdeki günlerde Mercedes-Benz Fashion Week’te de defile gerçekleştirecek.