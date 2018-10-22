Mobingci müdür aldığı cezayı kuruma ödetmiş

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Türkiye genelinde kamu ve özel kuruluşların tasarruf için seferberlik başlattığı dönemde Samsun’da tuhaf olaylar oluyor. Samsun’da bir antrenöre hakaret ettiği gerekçesiyle tazminata mahkûm olan bürokratın, 17 bin liralık para cezasını görev yaptığı devlet kurumunun kasasından ödettiği ifade ediliyor.

‘Tazminat kurumun kasasından çıktı’

İddialara göre, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Samsun Gençlik Spor İl Müdürlüğü (GSİM) yaptığı dönemde Beden Eğitimi Öğretmeni ve Judo Antrenörü Saadettin Ekinci’ye yıldırma ve bezdirme politikası uyguladı ve hakaret etti. Dönemin GSİ Müdürü Altunsoy’dan davacı olan öğretmeni Ekinci davayı kazanarak, müdür Altunsoy’u tazminata mahkûm etti. Samsun Halk gazetesinde yer alan haberde, Ömer Altunsoy’un ödemesi gereken 17 bin liralık tazminatı GSİM tarafından “yargı giderleri” adı altında ayrılan bütçeden ödediği belirtildi.

GSİM harekete geçti, müdür açıklama yaptı

Skandalın medyaya yansıması üzerine Samsun Gençlik Spor İl Müdürlüğü avukatlarının, 17 bin liralık tazminat bedelini Ömer Altunsoy’dan tahsil ederek kuruma geri ödenmesi için çalışma başlattığı öne sürüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy iddiaları reddetti. Altunsoy, Saadettin Ekinci’nin mobing ve hakaret isnadıyla kendisine karşı kazanmış olduğu tazminat davasının bulunmadığını, söz konusu davanın Samsun 2. İdare Mahkemesinde Samsun Valiliği aleyhine açıldığını savundu.