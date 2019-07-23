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Mobilya ve Tekstil Tasarım Destek Merkezi fizibilite çalıştayı düzenlendi

İpekyolu Kalkınma Ajansının fizibilite desteği kapsamında Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından projelendirilerek hayata geçirilen Adıyaman Mobilya ve Tekstil Tasarım Destek Merkezi Fizibilite çalıştayı düzenlendi.

23 Temmuz 2019 Salı 17:10
Mobilya ve Tekstil Tasarım Destek Merkezi fizibilite çalıştayı düzenlendi

İpekyolu Kalkınma Ajansının fizibilite desteği kapsamında Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından projelendirilerek hayata geçirilen Adıyaman Mobilya ve Tekstil Tasarım Destek Merkezi Fizibilite çalıştayı düzenlendi.


Adıyaman’da yer alan mobilya ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin endüstriyel tasarım konularında eksikliklerin tespit edilerek bu anlamda ticari olarak üretilen ürünlerde katma değerin artırılarak ilin ekonomisinin canlandırılması amacıyla İpekyolu Kalkınma Ajansının fizibilite desteği kapsamında oda tarafından projelendirilerek hayata geçirilen Adıyaman Mobilya ve Tekstil Tasarım Destek Merkezi Fizibilite çalıştayı yapıldı.


ATSO Meclis salonunda düzenlenen çalıştaya ATSO Başkanı Mustafa Uslu, ATSO Başkan Yardımcısı Metin Günay, KOSGEB İl Müdürü Eşref Çakar, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, mobilya ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren ATSO üyeleri katıldı.


Çalıştayın açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Mustafa Uslu, mobilya sektörünün önümüzdeki yıllarda öncü sektörler arasında olacağını söyledi. ASGEM projesinin önemine değinen Uslu, bu proje sayesinde mesleki eğitimin gelişeceğini söyledi.


Tekstil sektörünün istihdamda yüzde 60’lık bir fayda sağladığına dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, bu sektörün daha fazla gelişmesini için kamu, üniversite ve sanayinin işbirliğini arttırması gerektiğini belirtti. Firmaların mobilya ve hazır giyim sektöründe tasarıma önem vermelerini isteyen Daştan, bu konuda devlet desteklerinden faydalanılması noktasında çağrıda bulundu.


KOSGEB İl Müdürü Eşref Çakar da, KOSGEB’in makine ve imalat sektörüne verdiği destekleri anlattı.


Proje koordinatörü Prof. Dr. Nazif Çalış, proje kapsamında tasarım destek merkezi kurulacağını belirtti.


Projenin amacını anlatan Çalış, “Uygulanacak proje ile Adıyaman sanayisinin en önemli sektörlerinden olan ve toplamda ilin sanayisinin yüzde 46’sını oluşturan mobilya ve tekstil sanayisinin geliştirilmesine öncülük edecek araştırma geliştirme faaliyetleri ile bu alanda kendine özgü tasarımlar geliştirecek merkezlerin ihtiyaç olduğu ve bu eksikliğin giderilmesi amacıyla kurulacak olan tasarım merkezlerinin fizibilite ve altyapı araştırması gerçekleştirilecektir. Adıyaman’da yer alan tekstil ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerin endüstriyel tasarım konularında eksikliklerinin tespit edilerek bu anlamda ticari olarak ya da Adıyaman Sanayisini Geliştirme Merkezinde kurulacak tasarım merkezlerin bu eksiklikleri gidermesi ve üretilen ürünlerde katma değerin artırılarak ilin ekonomisinin canlandırılması amaçlanmaktadır. Tekstilde biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Ya teknik tekstile geçmemiz gerekiyor. Yanmaz kumaş, ütü istemeyen kumaş, ya markalaşmamız gerekiyor ya da ev tekstiline geçmemiz gerekiyor ya da farklı bir alana bu işi evirmemiz gerekiyor. Tekstil için şöyle bir düşüncem var. Tekstil Adana’da başladı, Adana’dan sonra Maraş’a kaydı, Maraş’tan sonra Adıyaman’a kaydı ama Adıyaman’dan sonra bir yere gidemiyor. Bizim burada iyi bir tekstil hafızamız var. İyi bir tekstil kurumsal altyapımız var insanlarımız bu işi biliyor en azından bunun kültürüne sahibiz ama nedense rakamlar tam tersini söylüyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:10
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