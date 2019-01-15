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"Mobilya sektörünün daha çok ihracata yönelmesi gerekiyor"

Çilek Mobilya İhracat Müdürü Uygar Yalçın:- "Mobilya sektörü ihracat fazlası veren bir sektör. Sektörün daha çok ihracata yönelmesi ve Avrupa, Amerika gibi pazarlarda güçlenmesi gerekiyor"- Vestel Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Gençoğlu:- "Türkiye olarak gerek AR-GE gerekse yetişmiş teknik eleman açısından dünyada çok güçlü bir konumdayız"- Yataş Avrupa Genel Müdürü Murad Şahin:- "Pazara yakınız, teknoloji üstünlüğümüz var"

15 Ocak 2019 Salı 11:03
"Mobilya sektörünün daha çok ihracata yönelmesi gerekiyor"

KÖLN (AA) - MESUT ZEYREK - Çilek Mobilya İhracat Müdürü Uygar Yalçın, mobilya sektörünün ihracat fazlası veren bir sektör olduğunu belirterek, "Sektörün daha çok ihracata yönelmesi ve Avrupa, Amerika gibi pazarlarda güçlenmesi gerekiyor." dedi.

Almanya'nın Köln kentinde devam eden IMM Uluslararası Mobilya Fuarı'na katılan Türk firmaları, Avrupa ülkelerine yaptıkları ihracat hacmini artırmayı hedefliyor.

Köln fuar merkezinde 240 bin 800 metrekare alana kurulan fuara, 50 ülkeden yaklaşık bin 200 firma katılırken, Türkiye ise 44 firmayla temsil ediliyor.

Fuara katılan Türk firmalarının temsilcileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, gerek teknoloji gerekse kalite olarak iyi durumda olduklarını, Avrupa pazarının yakınlığının da kendilerine avantaj sağladığını bildirdi.


- "Firmaların kendi tasarımları için çaba harcamaları gerekiyor"


Bebek, çocuk ve genç odası üreten ve 70 ülkeye ihracat yapan Çilek Mobilya İhracat Müdürü Uygar Yalçın, gerek teknoloji gerekse kalite olarak iyi durumda olduklarını söyledi.

Yalçın, "Devletimizin yurt dışı fuarlara katılımla ilgili verdiği teşvikler var, bunların firmalar tarafından en optimum düzeyde kullanılması gerekiyor. Firmaların kendi tasarımları için çaba harcamaları gerekiyor. Belli bölge ve ülkelere odaklanıp orada büyümeye çalışmaları gerekiyor. Her bölgeye ihracat yapabilir ama belli hedef pazarları olması zaruri." diye konuştu.

Yalçın, mobilya sektörünün Avrupa pazarlarına açılmasının önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Mobilya sektörü ihracat fazlası veren bir sektör. Sektörün daha çok ihracata yönelmesi ve Avrupa, Amerika gibi pazarlarda güçlenmesi gerekiyor. O ülkelerin sertifikalarını ve standartlarını tutturması gerekiyor. Avrupa tabii önemli. Mobilya yakın coğrafyalara daha kolay ihraç edilip daha hızlı teslimat yapılabilecek bir ürün. Bu açıdan da Avrupa'nın Türkiye açısından önemli olduğunu düşünüyorum."


- "Kur sıkıntısını ihracatla aştık"


Vestel Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Gençoğlu ise geçen dönemde Türkiye'de yaşanan kur sıkıntısından da daha sağlıklı ve güçlenerek çıkmalarının en önemli sebeplerinden birinin ihracat odaklı çalışmaları olduğunu kaydetti.

Türkiye olarak gerek Ar-Ge gerekse yetişmiş teknik eleman olarak dünyada çok güçlü bir konumda olduklarının altını çizen Gençoğlu, "Dünya rekortmeni ürünlerimiz var, enerji konusunda, su tüketimi konusunda. Dünyanın en az enerji tüketen bulaşık makinesi, ses konusunda dünyanın en sessiz çalışan bulaşık makinesi, en az enerji tüketen buzdolabı gibi birçok konuda yaptığımız inovasyonlarla beraber sektörde lider konumdayız." şeklinde konuştu.


- "Başarılı olabilmek için hiçbir engel yok"


Yataş Avrupa Genel Müdürü Murad Şahin de Avrupalı müşterileriyle aynı lisanda konuşup, beklentilere uygun ürünler sundukları için başarılı olduklarını söyledi.

Avrupa pazarlarında başarılı olabilmek için Avrupa'nın kalite standardında, Avrupa'nın beklentisine uygun teknik özelliklerde ürünü pazara sunabilmenin önemine işaret eden Şahin, Türkiye'nin pazara yakınlığı ve teknoloji üstünlüğü sayesinde kendi yakın coğrafyasında başarılı olabilmek için hiçbir engel bulunmadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, küresel mobilya sektörünü bir araya getiren fuar 20 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:03
  1. IMM Uluslararası Mobilya Fuarı
  2. mobilya
  3. Türkiye ihracatı

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