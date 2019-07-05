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Mobilya kâğıt ve orman ürünlerinin yarıyıl ihracatı 2,628 milyar dolar

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 2019 yılının ilk yarısında sektörün ulaştığı ihracat rakamlarını açıkladı.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:44
Mobilya kâğıt ve orman ürünlerinin yarıyıl ihracatı 2,628 milyar dolar

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 2019 yılının ilk yarısında sektörün ulaştığı ihracat rakamlarını açıkladı. Güleç, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının yüzde 7,2’lik bir artışla 2.628 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Güleç, sadece mobilyada ihracatın ilk yarı yılda 1.634 milyar dolar olduğunu aktardı.



2019 yılının ilk yarısında mobilya kâğıt ve orman ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2’lik bir artışla 2.628 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sadece mobilya kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3’lük artış yaşandı ve 1.634 milyon dolar ihracat yapıldı.



"Hedeflerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"


İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak Türkiye mobilya sektörünü gelişimi için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Güleç, sektör olarak 2019 yılının ilk yarısında hedefledikleri rakamlara ulaştıklarının altını çizdi.



Sektörün Türkiye’nin tüm ihracatından yüzde 1,8 pay aldığını ve 2023 yılında da dünyanın ilk 10 mobilya ihracatçısı arasında yer alma hedefiyle çalıştıklarını aktaran Güleç, "Biz ihracat hedefimize ulaşmak üzere uygun stratejileri üretmek; üretim odaklı olmaktan çok pazar odaklı olmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Konuya genel itibariyle baktığımız zaman dünya mobilya dış ticareti 2009-2018 arasında yaklaşık yüzde 50 büyüdü. Bugün 450 milyar dolara ulaşan dünya pazarının 2050 yılında 1 trilyon doları aşması öngörülüyor. 2018 itibariyle küresel pazarın yüzde 33’ünü ithal mobilyalar oluşturuyor. 2050 yılında 330 milyar dolar civarında küresel mobilya dış ticaretinden söz edeceğiz. Bu farkındalıkla Türkiye mobilya sektörü olarak 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat ile dünya pazarlarından yüzde 2,5 pay alma hedefiyle çalışıyoruz. Kilogram başına ihracat değerimizi 7 dolara ulaştırmak stratejimizde büyük önem taşıyor. Çünkü sadece sektörümüz için değil ülkemizin dünya pazarlarından daha çok pay alması için "mobilya ihracatı" hayati bir öneme sahip" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:44
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