Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin ilk çeyrek ihracatı 1,2 milyar dolar

İSTANBUL (AA) - İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin ilk çeyrek ihracatının 1 milyar 277 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, sektörün ilk çeyrek rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2019 yılının ilk çeyreğinde mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2'lik artışla 1,277 milyar dolar olduğunu aktaran Güleç, 179 ülkeye ihracat yapan Türk mobilya sektörünün, yüzde 5,4'lük artışla 806 milyon 576 bin dolarlık ihracat yaptığını kaydetti.

Güleç, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının yıl sonu hedefinin 6 milyar dolar, mobilya ihracat hedefinin ise 4 milyar dolar ve bunun çok önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak Türkiye mobilya sektörünün yüzde 32,8’ini sırtladık. 2019 yılının ilk çeyreğinde hedeflediğimiz rakama ulaştık. Sektör, Türkiye’nin tüm ihracatından yüzde 1,8 pay aldı ve 2023 yılında da dünyanın ilk 10 mobilya ihracatçısı arasında yer alma hedefiyle çalıştık. Biz ihracat hedefimize ulaşmak üzere uygun stratejileri üretmek, üretim odaklı olmaktan çok pazar odaklı olmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün dünyanın 13’üncü büyük üreticisi, ilk 10’u zorlayan ihracatçısı, üretiminin yüzde 30’unu ihraç eden rekabetçi bir sektör konumuna geldik. Bu noktada hedefimiz çok net; 2019’da mobilya kağıt ve orman ürünlerinde 6 milyar, mobilyada ise 4 milyar dolarlık ihracata ulaşmak."